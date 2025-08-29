Un deținut de 59 de ani a fost executat în Florida, deși rudele victimelor s-au opus vehement: „O mascaradă”

Protestatatari care se opun pedepsei cu moartea, lângă un penitenciar din Florida unde este executat un deținut. Foto: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, Curtis Windom, a fost executat prin injecție letală joi în Florida pentru uciderea a trei persoane în 1992. Execuția a avut loc la ora locală 18:17 (01:17 în România), a precizat serviciul penitenciar din Florida, potrivit AFP.

„Suntem profund îndurerați că statul Florida nu a ascultat rugămințile noastre”, au spus rudele lui Valerie Davis, Mary Lubin și Johnnie Lee, într-un comunicat transmis de asociația Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP), care militează împotriva pedepsei cu moartea în Florida.

Ei au acuzat autoritățile din Florida și că au vrut să transforme execuția lui Curtis Windom într-un „spectacol de circ”, invitându-i să asiste la aceasta.

Curtis Windom. Foto: Florida Department of Corrections / AP / Profimedia

Rudele victimelor s-au opus execuției

Mulți dintre membrii familiilor celor trei persoane ucise de Windom s-au opus vehement execuției, scrie și USA Today.

Membrii familiilor victimelor, dintre care unii sunt și rude cu Windom, și-au exprimat indignarea față de faptul că statul Florida a respins cererea lor de a-i cruța viața. Aceștia au spus că l-au iertat, îl iubeau și nu doreau să-l vadă murind.

Execuția a fost „o mascaradă”, au scris membrii familiei într-o declarație distribuită de Floridians for Alternatives to the Death Penalty.

„Acum treizeci de zile, statul Florida a început să ne contacteze cu entuziasm, întrebându-ne dacă am dori să asistăm la execuția lui Curtis”, au spus membrii familiei. „Când am răspuns că nu și că, de fapt, am petrecut mulți ani militând împotriva lucrului pe care acum ni se cerea să venim să-l vedem, ni s-a spus că nu putem face nimic pentru a împiedica execuția”.

„Execuția din această seară nu a avut legătură cu justiția. A fost o demonstrație de forță politică”, a mai transmis Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP).

Cele mai multe execuții din ultimii 11 ani

Este vorba de cea de-a 30-a execuție efectuată în Statele Unite în 2025, un record după 2014, an în care 35 de deținuți au fost executați, notează France Presse.

Florida este statul american care a executat cel mai mare număr de condamnați în 2025 – 11. Trei au fost efectuate prin inhalare de azot, o metodă utilizată pentru prima dată în lume de Alabama în 2024 și comparată de experții ONU cu o formă de „tortură”. Alte două au fost efectuate prin pluton de execuție, pentru prima dată în Statele Unite din 2010.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane. Alte trei, California, Oregon și Pennsylvania, respectă un moratoriu asupra execuțiilor, la decizia guvernatorului.

Președintele Donald Trump este un susținător al pedepsei capitale. La preluarea funcției în ianuarie, el a cerut extinderea utilizării acesteia „pentru cele mai grave crime”.

Republicanul a declarat, de asemenea, la începutul acestei săptămâni, că dorește să solicite pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington, unde aceasta a fost abolită în 1981, în cadrul campaniei sale de reluare a controlului asupra menținerii ordinii în capitală.