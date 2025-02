Un dirijor apreciat își cere scuze după ce a spus despre cântăreți italieni că sunt mafioți

Edward Gardner, dirijor principal al Orchestrei Filarmonice din Londra, a fost amenințat cu o acțiune în justiție pentru defăimare din cauza comentariilor sale despre membrii corului de la Teatro San Carlo din Napoli, relatează BBC.

Vorbind luna trecută cu jurnaliștii de la The Times despre un spectacol pe care l-a dirijat recent la opera din Napoli, Gardner a declarat:

„Corul este format din două familii mafiote rivale – care, după un spectacol, s-au trimis unii pe alții la Urgențe”.

Comentariile lui Gardner au atras critici dure din partea artiștilor italieni și l-au indignat pe primarul orașului Napoli, care le-a considerat „acuzații foarte grave și complet nefondate”.

Într-o declarație publicată acum de opera italiană în numele său, dirijorul britanic a transmis că dorește „să își ceară scuze sincere membrilor corului Operei San Carlo”.

Gardner a explicat: „Cu puțin timp înainte de sosirea mea la Napoli, am fost informat că doi membri ai corului au avut o altercație publică chiar în fața operei, în urma căreia unul dintre ei a ajuns la spital. Am fost foarte surprins de acest lucru. Totuși, nu am intenționat să sugerez că membrii corului fac parte din mafie și sunt mai mult decât dispus să retractez această afirmație”.

Gardner a adăugat că are „un profund respect și o mare apreciere pentru cor și membrii săi”, iar experiența sa la Napoli, vara trecută, a fost „una plină de însemnătate, care a evidențiat talentul, dăruirea și munca asiduă a acestui grup”.