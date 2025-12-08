Un economist afirmă că nu AI este motivul pentru care tinerii nu își mai găsesc locuri de muncă în SUA

Persoane așteptând să intre la un interviu pentru un loc de muncă (imagine ilustrativă), FOTO: Shutterstock

Tinerii care intră pe piața muncii se confruntă cu cele mai dificile condiții din ultimii ani, însă nu inteligența artificială este motivul, potrivit unei noi analize realizate de o firmă de consultanță economică din Londra. Aceasta sugerează că se întâmplă ceva mult mai cunoscut: companiile pur și simplu nu angajează, relatează Business Insider.

Din 2023, șomajul în rândul celor care intră pentru prima dată pe piața forței de muncă în SUA a crescut cu peste 2,5 puncte procentuale în condițiile în care pentru lucrătorii mai în vârstă ratele șomajului au rămas stabile, potrivit analizei realizate de Dario Perkins, director la compania Global Data TS Lombard.

„Pentru maximalistii AI, aceasta este «dovada» că firmele implementează tehnologia în loc să angajeze proaspăt absolvenți. Și este în concordanță și cu ceea ce spun liderii de afaceri, «AI» devenind acum un sinonim pentru «reducerea costurilor»”, a scris Perkins în documentul de analiză.

Dar economistul susține că adevăratul motiv ține pur și simplu de ciclul normal al afacerilor.

„Angajările din SUA sunt slabe în ansamblu. De fapt, economia, ca întreg, experimentează în prezent niveluri de creare de locuri de muncă specifice unei recesiuni”, a scris el.

Analiza lui Perkins arată că sectoarele cu expunere mai mare față de AI nu înregistrează creșteri mai mari ale șomajului.

Care sunt motivele identificate de economist pentru încetinirea angajărilor

Raportul identifică trei factori principali care stau la baza încetinirii angajărilor, iar niciunul nu implică automatizarea care înlocuiește forța de muncă:

în primul rând, companiile și-au extins rapid forța de muncă în perioada de „boom” de după pandemie și acum își normalizează numărul de angajați;

în al doilea rând, incertitudinea politică a făcut ca firmele să fie prudente în privința angajării de personal nou;

în al treilea rând, taxele vamale introduse de președintele Donald Trump au redus marjele de profit, determinând companiile să ceară mai multă producție de la angajații existenți, în loc să recruteze oameni noi.

„Când economia va accelera din nou și ratele de angajare își vor reveni, perspectivele de angajare pentru cei care intră pe piața muncii ar trebui să se îmbunătățească”, a scris Perkins.

Raportul acestuia apare în timp ce piețele continuă să evalueze impactul tehnologiei AI asupra economiei și ocupării forței de muncă.

Alți analiști au concluzionat că tinerii lucrători din tehnologie par să resimtă cel mai puternic impactul. Rata șomajului pentru persoanele de 20–30 de ani din sectorul tech a crescut cu aproape 3 puncte procentuale de la începutul lui 2024, de peste patru ori creșterea ratei generale a șomajului, potrivit unui raport Goldman Sachs din august.

Banca de investiții a avertizat în octombrie asupra unei ere de „creștere fără locuri de muncă” în SUA din cauza AI, chiar dacă economia în ansamblu rămâne puternică.