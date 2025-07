„Un elefant se unește cu o furnică, iar furnicii i se taie 4 picioare”. Acuze că „cineva încearcă să-l prostească pe premier” în procesul de restructurare

Liderii unei instituții publice susțin că o fuziune ascunde alte interese.

Guvernul condus de Ilie Bolojan lucrează în aceste zile mai multe scenarii de comasări a unor instituții publice, cu scopul de a reduce cheltuielile bugetare. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit săptămâna trecută despre două variante.

„Avocatul Poporului și Consiliul pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pot funcționa liniștit ca o singură structură. La fel cum este și în cazul Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și, deși nu afirm cu certitudine ce se va întâmpla, pentru că deocamdată s-a luat doar o decizie de principiu, cel mai probabil va continua să funcționeze în cadrul structurii ANCOM. În majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, ANCOM și echivalentul CNA sunt reunite într-o singură instituție. Așa este în Ungaria și în multe alte state”, a spus Kelemen Hunor într-un interviu pentru Erdely TV.

Și Marcel Ciolacu a vrut asta

Comasarea CNA cu ANCOM nu este un scenariu de lucru nou. El a mai fost prezentat public în ianuarie 2025 de către premierul de atunci, Marcel Ciolacu. „În anumite țări ANCOM funcționează cu CNA. Acest model este întâlnit în Marea Britanie, unde OFCOM este autoritate de reglementare atât în domeniul telecomunicațiilor, cât și al audiovizualului”, a spus șeful Guvernului.

Tot la începutul acestui an, pe vremea când CNA și ANCOM au colaborat pentru o gestionare mai bună a serviciilor digitale în perspectiva alegerilor prezidențiale din luna mai, președintele arbitrului telecom, ANCOM, i s-ar fi adresat unui membru CNA, într-un cadru neoficial, susține unul dintre martori:. „Veniți la noi cu 3-4 membri și pe unul îl facem vicepreședinte”. Datorită subiectului delicat, martorul a povestit replica sub condiția confidențialității.

Dorina Rusu: „Ar duce la pierderea celei mai importante calități a audiovizualului”

După anunțul lui Kelemen Hunor, reprezentanții ai CNA au reacționat și au spus că această comasare este o măsură contra naturii deoarece sunt două instituții ale căror misiuni sunt incompatibile.

Dorina Rusu, într-o ședință a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), în București, pe 25 aprilie 2023. FOTO: Inquam Photos / George Călin

„Comasarea cu ANCOM ar duce la pierderea celei mai importante calități a audiovizualului și anume la funcționarea democratică și transparentă a lui, calitate vitală pentru o mass-media lideră”, a declarat, pentru HotNews, Dorina Rusu, fostă jurnalistă și membru în Consiliului Național al Audiovizualului.

Mircea Toma: „Cred că cineva încearcă să-l prostească pe premier”

„În contextul unei reforme justificate, o reformă pentru realizarea căreia există oameni dispuși să-și sacrifice imaginea, cum sunt premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, există riscul comiterii unor erori grave și ireversibile”, a declarat pentru HotNews și Mircea Toma, membru CNA.

Într-o discuție cu redacția, Toma a explicat că intenția de comasare a CNA cu ANCOM este echivalentă cu compromiterea unei instituții care funcționează după reguli riguros definite de Uniunea Europeană.

Mircea Toma, membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), într-o conferință susținută pentru TVR Iași la Palatul Culturii, în Iași, pe 4 iunie 2025. FOTO: Inquam Photos / Miruna Turbatu

„Sunt convins că această propunere a fost făcută în lipsa unor consultări cu reprezentanții instituțiilor implicate și că este născută din rațiuni care nu au nicio legătură cu reducerea cheltuielilor bugetare. Cred că cineva încearcă să-l prostească pe premier”, a spus Mircea Toma.

Ce fac și câți angajați au cele două instituții

Consiliul Național al Audiovizualului are, conform legii, misiunea de a asigura un climat bazat pe libera exprimare și responsabilitatea față de public în domeniul audiovizualului. CNA a fost gândit ca acționând nu în numele statului, ci ca un garant al protecției telespectatorului. ANCOM acționează în interes statal.

În privința schemei, CNA are 151 de posturi aprobate, din care sunt ocupate doar 117. Bugetul total este de 22,2 milioane de lei (4,4 milioane euro), din care 3,9 milioane euro este alocat cheltuielilor de personal, potrivit informațiilor publice consultate de HotNews.

Salariul mediu brut estimat este de 12.000 lei (2.400 euro), iar salariul net mediu de 7.000 lei (1.200 euro).

Cealaltă instituție, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), reglementează sectorul comunicațiilor din România, a serviciilor poștale și a celor digitale.

Numărul de angajați și salariile acestora au fost trecute la capitolul confidențialitate până anul trecut. În iulie 2024, la presiunea publică, au fost publicate declarațiile de avere ale celor 668 de angajați.

Președintele Valeriu Zgonea a încasat în 9 luni suma de 415.000 lei, adică 9.200 euro lunar.

Valeriu Zgonea, președintele ANCOM, participă la întâlnirea membrilor Comisiei pentru Tehnologia Informației și Telecomunicații din Camera Deputaților, condusă de deputatul USR, Radu Miruță, cu reprezentanții instituțiilor care se ocupă de digitalizare, securitate cibernetică și activitatea online în timpul campaniilor electorale. București, 3 februarie 2025 / FOTO: Agerpres

Un director a primit 321.000 de lei net, adică 5.300 euro/lună. Un șef de serviciu are 200.000 de lei pe an, un inspector 135.000 de lei pe an, iar un auditor public intern 185.000 de lei.

Foști oameni de la SRI, angajați la ANCOM

Conform informațiilor publicate de profit.ro, începând cu 1 iulie 2025, ANCOM are un nou director IT, detașat de la SRI. E vorba de Ioana Martin, șef al departamentului IT din cadrul SRI, care îl va înlocui pe Adrian Gagiu, ofițer SRI, detașat la conducerea direcției IT a ANCOM din iulie 2024.

În ultimii trei ani, în cadrul instituției au fost detașate cinci persoane din SRI, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) sau alte structuri militarizate.

„Elefantul și furnica”

„CNA o să ofere pentru ANCOM și carnea de tun în cazul restructurărilor ce vor urma să vină”, a explicat pentru Hotnews un parlamentar care este la curent cu discuțiile ce au loc privind comasări de instituții. El a solicitat confidențialitate.

„Un elefant se uneste cu o furnică. Apoi, furnicii i se taie 4 picioare. Asta-i singurul beneficiu obținut în cazul comasării uriașului ANCOM cu micuța CNA. Elefantul va rămâne elefant”, crede și Mircea Toma.

Valeriu Zgonea, președintele ANCOM: „Nu vreau să comentez deciziile politice”

Contactat telefonic de către HotNews, președintele ANCOM Valeriu Zgonea precizat poziția lui.