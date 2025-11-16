Un elev a fost bătut de colegi și a rămas fără un deget, într-un liceu din Cluj. Reacția ministrului Educației

Ministrul Educației, Daniel David, a avut o primă reacție după „cazul grav de violență” din Liceul Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca, unde un elev a fost bătut de colegi, și „a solicitat o analiză a modului de răspuns din partea unității de învățământ și a autorităților educaționale locale, urmând să se ia decizii în consecință”, informează ministerul într-un comunicat transmis duminică.

„Pornind de la cazul grav de violență înregistrat în cadrul Liceului Teoretic «Nicoale Bălcescu» din Cluj-Napoca, semnalat recent și în spațiul public, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a solicitat o analiză a modului de răspuns din partea unității de învățământ și a autorităților educaționale locale, urmând să se ia decizii în consecință”, a declarat Ministerul Educației, duminică, într-un comunicat de presă.

Ministrul Educației a reamintit „poziția sa față de violența în spațiul educațional, precum și instrumentele puse la dispoziție de minister, tematicile antiviolență solicitate pentru Programul «Săptămâna altfel», introducerea «butonului roșu» și a sesizărilor anonime, reafirmându-și, în același timp, deschiderea pentru îmbunătățirea acestora în funcție de feedbackul primit din sistem și din societate”, se mai arată în comunicatul ministerului.

Un elev în vârstă de 6 ani, de la Liceul „Nicolae Bălcescu”, a fost bătut de colegi, iar aceștia i-au rupt un deget după ce i l-au prins în ușa unui dulap. Copilului i-a fost amputat degetul după acest incident, potrivit informațiilor publicate de presa locală și citate de Agerpres, iar poliția din Cluj a deschis o anchetă.