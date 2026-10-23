Un elev de 13 ani din Timișoara s-a fotografiat cu cuțitul în clasă. IŞJ Timiş: „Imaginea a fost însoţită de un text intimidant”

Incidentul a avut loc pe 21 octombrie la liceul teoretic „Nikolaus Lenau” din Timişoara, când un elev de 13 ani a fost fotografiat cu un cuţit în mână, iar poza a fost publicată pe o reţea de socializare. Profesorii au aflat despre fotografie „printr-o petiţie anonimă” venită pe mail și a alertat poliția, care a anunțat că a deschis o anchetă.

Gestul elevului din Timișoara s-a petrecut cu o zi înainte de atacul de la un liceu din Pitești, când un elev de clasa a IX-a și-a lovit cu maceta doi colegi. Anterior, luni, la o școală din Bistrița, un elev de 13 ani a lovit de mai multe ori o profesoară, cu cuțitul, dar și un elev care a intervenit.

„La data de 22 octombrie 2026, poliţiştii Secţiei 1 Timişoara au fost sesizaţi de către reprezentanţii unei unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara cu privire la apariţia, în mediul online, a unei fotografii în care un elev de 13 ani ar fi fost surprins într-o sală de clasă, având în mână un obiect tăietor-înţepător. Din primele verificări efectuate, a reieşit faptul că fotografia ar fi fost realizată în cursul zilei de 21 octombrie 2026 şi ar fi fost distribuită pe o platformă de socializare”, a anunțat vineri IPJ Timiş, într-un comunicat citat de News.ro.

Sursa foto: News.ro / TikTok

În urma sesizării, poliţiştii spun că au demarat verificări, fiind identificată sala de clasă în care a fost realizată fotografia, precum şi elevul în cauză, în vârstă de 13 ani.

„Totodată, au fost purtate discuţii cu elevi şi reprezentanţi ai conducerii unităţii de învăţământ, fiind efectuate verificări inclusiv cu privire la împrejurările în care a fost realizată fotografia şi la distribuirea acesteia în mediul online”, a mai precizat IPJ Timiş.

De asemenea, a fost contactat tatăl băiatului, care s-a prezentat la şcoală. Acesta le-a spus polițiștilor că nu știa ca fiul său să deţină un astfel de obiect, „exprimându-şi regretul cu privire la situaţia creată”. În cauză, poliţiştii s-au sesizat din oficiu și fac cercetări pentru infracţiunea de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

De asemenea, a fost contactat tatăl băiatului, care s-a prezentat la şcoală şi a purtat discuţii cu poliţistul de proximitate, în prezenţa reprezentanţilor conducerii şcolii. Acesta a precizat că nu ar avea cunoştinţă ca fiul său să deţină un astfel de obiect, exprimându-şi regretul cu privire la situaţia creată.

Ce spune IŞJ Timiş despre elevul cu cuţit în clasă

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Timiş, Aura Danielescu, a dat vineri detalii despre incidentul produs la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”.

„Imaginea a fost însoţită de un text cu potenţial intimidant, aspect adus la cunoştinţa organelor de poliţie. Conducerea unităţii de învăţământ a fost sesizată cu privire la acest incident printr-o petiţie anonimă şi a acţionat de îndată, realizând mai multe demersuri”, a declarat Aura Danielescu, într-o informare de presă citată de Agerpres.

Conducerea școlii a sesizat poliția, a informat tatăl elevului și a solicitat sprijinul specialiștilor Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, care au evaluat situația și au oferit consiliere elevilor și dat recomandări conducerii unităţii de învăţământ, potrivit sursei citate.

Urmează să fie analizat cazul și să fie stabilite măsurile necesare, inclusiv consiliere psihologică pentru elevul implicat și pentru cei care au asistat la incident, a precizat șefa IȘJ Timiș.

„Într-o şcoală, un cuţit nu este niciodată un obiect oarecare, iar o fotografie cu un cuţit nu este niciodată o glumă. Prezenţa, în incinta unei unităţi de învăţământ, a oricărui obiect de natură să pună în pericol integritatea fizică a elevilor şi a personalului nu are şi nu poate avea vreo justificare – nici ca bravadă, nici ca imitaţie a unui conţinut văzut pe reţelele sociale, nici ca modalitate de a atrage atenţia”, a subliniat Aura Danielescu.