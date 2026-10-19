Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și un elev și-a anunțat atacul pe TikTok. „Nu aveți idee ce periculos sunt”

Elevul de clasa a VII-a care a atacat luni dimineață cu cuțitul o profesoară și un elev, la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa, a anunțat cu câteva zeci de minute înainte de atac, pe contul său TikTok, ce va face, relatează site-ul local Bistrițeanul.

Un cont de TikTok cu numele de utilizator andy_1919_14 a postat luni dimineață o serie de story-uri, în care susține că pregătea atacul de opt luni. Site-ul local Bistrițeanul scrie că acest cont aparține elevului de clasa a VII-a care a înjunghiat profesoara și un alt elev de clasa a VI-a.

Contul acestuia reposta conținut extremist.

„Pregătesc asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!” a anunțat acesta în video și story-urile postate.

Potrivit Bistrițeanul, elevul a venit normal la școală, la 8 fără câteva minute. Nu a mers însă în clasă, ci la baie. După ce s-a sunat pentru începerea cursurilor, a făcut un story pe TikTok cu cagula pe cap, casca de motociclist și un cuțit în mână.

Cum s-a produs atacul

O profesoară de la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa a fost înjunghiată, luni dimineaţa, de un elev de clasa a VII-a. Un alt elev, care a sărit în ajutorul profesoarei, a fost și el rănit. Elevul agresor a fost imobilizat de poliţişti şi este în custodia acestora, a anunțat IPJ Bistrița-Năsăud.

De la fața locului, inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie a spus cum s-a produs atacul. Potrivit acestuia, elevul agresor căuta un alt elev, „căruia dorea să îi facă rău”.

„Din păcate, avem un eveniment neplăcut. Un elev de clasa a VII-a a intrat în școală cu un cuțit, căuta un elev de clasa a VI-a căruia dorea să îi facă rău, a bătut la ușă, profesoara a deschis și nu i-a dat voie să intre. În acel moment a atacat profesoara, i-a aplicat câteva lovituri de cuțit în zona frunții și în zona laterală abdominală. Profesoara a strigat după ajutor, copilul a intrat în clasă căutând elevul pe care îl viza. N-a reușit să îl rănească, au sărit ceilalți colegi, unul dintre elevi fiind lovit la rândul său cu cuțitul”, a declarat Vasile Șteopoaie, citat de TimpOnline.

Victimele au fost duse la UPU, fiind în afara oricărui pericol, a precizat Vasile Șteopoaie. Potrivit acetuia, „se pare că acel copil are ceva tendințe de radicalizare”.

„Elevul respectiv era din această școală, în clasa a VII-a, și s-a dus să caute un elev de clasa a VI-a, spunând că este de altă religie. Este un eveniment extrem de grav. Le transmit părinților să stea liniștiți, situația este sub control, am suspendat cursurile. Situația va reveni la normal”, a mai spus inspectorul școlar.