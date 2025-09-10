Un festival care n-a fost niciodată festival: UNFINISHED la zece ani

Înainte să fondeze UNFINISHED în 2016, o comunitate multidisciplinară care astăzi depășește 25.000 de oameni din peste 70 de țări, Cristian Movilă ajunsese într-un punct de saturație. Fotografia îl dusese în cele mai complexe locuri ale lumii, de la zone de conflict la galerii de artă, dar conversatiile din jurul lui deveneau tot mai previzibile. “Arta vorbea cu arta, tech-ul cu tech-ul, antreprenorii cu antreprenorii. Mi s-a părut nu doar păcat, ci și periculos. Pentru că ideile bune apar exact la intersecția asta dintre lumi diferite”.

Așa a început un experiment: un festival fără bilete de vânzare, unde accesul nu e o tranzacție, ci un act de încredere plătit cu timp și curiozitate. Un spațiu în care artiști, filosofi, jurnaliști, antreprenori, experti, diplomati sau exploratori își pun întrebări comune, chiar dacă vin din universuri aparent incompatibile. Zece ani mai târziu, UNFINISHED a devenit nu doar un eveniment, ci un organism viu, pe care cei din comunitate nu-l pot defini prin etichetele obișnuite.

UNFINISHED a fost mereu greu de încadrat. Nu e conferință, nu e festival de muzică, nici de arte – e toate astea la un loc și ceva în plus.

„De multe ori am avut această problemă prezentând ideea către parteneri sau instituții culturale: ce suntem, de fapt? Adevărul e că UNFINISHED e fluid. Ascultăm mult comunitatea, nu aducem un invitat doar pentru că e pe val. Participanții aplică înainte să știe ce urmează și asta e poate cel mai frumos lucru: încrederea pe care ne-o dau venind fără să știe ce vor experimenta. Cred că asta înseamnă un love brand. În zece ani, am câștigat nu doar vizibilitate, ci încrederea celor care aleg să fie aici”, spune Cristian Movilă

Între planificare și serendipitate

În fiecare ediție, programul este gândit ca o combinație de arhitectură atentă și loc pentru surpriză. În 2017, Brigitte Lacombe a fotografiat zeci de participanți și a lansat un ziar chiar în timpul festivalului. În 2018, Esther Perel a urcat pe scenă, complet în afara agendei, pentru prima conversație publică avută vreodată despre vulnerabilitate alături de soțul ei. În 2023, Taraf de Caliu a scos sute de oameni la dans prin noaptea Bucureștiului, iar Ben Okri a venit după 64 de ore și opt trenuri, înlocuind zborul cu un transport mai lent. Astfel de momente nu apar într-o agendă oficială, dar devin parte din memoria colectivă a comunității.

Cum se construiește o comunitate

UNFINISHED a crescut de la câteva sute de oameni la mii, dar nucleul a rămas același: o comunitate atent selectată. În fiecare an sunt acceptați doar 3.141 de participanți din mii de aplicații, iar cei care ajung aici nu sunt public, ci co-creatori. Între ei au apărut colaborări profesionale, prietenii, chiar și inițiative civice. „Provocarea a fost să păstrăm intimitatea și profunzimea când crești. Să nu devină un eveniment cool de bifat. Atunci când sunt întrebat dacă sau cum se construiește o comunitate, zic simplu că habar nu am, dar știu că atunci când realmente nu vrei să construiești o comunitate, cu niște kpi / metrics în minte, abia atunci poți construi ceva for long term”, recunoaște Cristian.

UNFINISHED2025: 26-28 Septembrie

La ediția aniversară vor urca pe scenă James Nestor, jurnalistul care a reinventat felul în care respirăm; Tristan Gooley, exploratorul care citește semnele naturii; Alfredo Jaar, artistul chilian ale cărui instalații politice au fost expuse la MoMA și Tate; poetul spoken word IN-Q; artista Luiza Zan împreună cu Sepsi Gospel; Mila Morris, expertă în știința longevității; și Ana Mărgărita, consilier parental care vorbește despre primele salturi din viață.

Cum poți fi unul dintre cei 3141 de participanți?

UNFINISHED are o regulă diferită de toate festivalurile din România: nu există bilete de vânzare. Singura cale de acces e aplicația – participanții trebuie să povestească cine sunt, ce îi animă și de ce își doresc să facă parte din comunitate. Din mii de înscrieri, organizatorii aleg doar 3141 de participanți. Practic, plătești cu timpul tău și cu curiozitatea ta, nu cu bani: apply.unfinished.ro

„Dacă vrei vulnerabilitate, trebuie să o oferi mai întâi”, spune Movilă. Asta caută și echipa festivalului: oameni curioși, dispuși să contribuie, nu să consume. Festivalul se desfășoară la Casa Universitarilor, într-o grădină urbană răcoroasă, o seră istorică și o casă de patrimoniu de 153 de ani, redenumite „House of Ideas”. Nu e doar un decor, ci un laborator urban de 4000 mp în care arta, știința și conversațiile se întâlnesc firesc.

Ce iei cu tine din UNFINISHED?

UNFINISHED nu e doar un eveniment, ci o experiență care amestecă keynotes cu concerte, instalații artistice cu ateliere practice și mese comunitare. Nu pleci cu un „program bifat”, ci cu întrebări noi, prietenii neașteptate și, poate, cu sentimentul că un salt în necunoscut nu e atât de riscant atunci când îl faci împreună cu alții.

Ce urmează

După un deceniu de salturi și revelații, UNFINISHED schimbă din nou regulile. Ediția 2025 va fi ultima în formatul cunoscut, iar întrebarea lăsată comunității e simplă: What’s next for you? Răspunsurile nu vor decide doar viitorul fiecărui participant, ci și forma pe care mișcarea o va lua mai departe.

Articol susținut de UNFINISHED