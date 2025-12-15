Un film vechi de 33 de ani a aruncat la cer audiența PRO TV, în timp de documentarul Recorder răstoarnă ordinea televiziunilor de știri

PRO TV a dat, ca în fiecare an, lovitura cu Home Alone 2, scrie PaginadeMedia. A doua zi, o televiziune de știri, care are de regulă o audiență mică, a sărit și ea în audiențe spectaculos, scrie PaginadeMedia.

Sâmbătă seara, în prime time, PRO TV a fost cea mai urmărită televiziune din România, la mare distanță de celelalte posturi. Cu același film din seria Home Alone – partea a 2-a – pe care îl difuzează în același an în perioada sărbătorilor,

Aproape două milioane de români în fiecare minut, între 20.00 şi 22.30 s-au uitat la PRO TV la filmul cu Kevin. Cifrele au fost de peste trei ori mai mari decât Kanal D (locul al doilea) şi de patru ori în comparaţie cu Antena 1, scrie sursa citată.

Duminică, o altă televiziune și-a crescut puternic audiența, după ce a difuzat documentarul Recorder, „Justiție capturată”. Difuzat în intervalul 18.00 la 20.30, B1 TV a punctat cel mai bine pe publicul comercial, potrivit PaginadeMedia.

Datele arată că B1 TV a fost cea mai urmărită televiziune de ştiri pe publicul comercial (adică 21-54 de ani), de la oraşe.

Documentarul Recorder ridicase puternic și audiența TVR, după cum a scris Hotnews joia trecută.