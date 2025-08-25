Un fizician propune folosirea celei mai mari luni din sistemul solar ca un detector uriaș de materie întunecată

Când cauți necunoscutul, înțelepciunea clasică a fizicii sugerează că un detector mai mare îți sporește șansele de descoperire. Un fizician care urmează acest sfat a avansat un plan îndrăzneț de a folosi Ganymede, cea mai mare lună a planetei Jupiter, drept detector de materie întunecată la scară astronomică, relatează Gizmodo.

Materia întunecată se referă la masa „invizibilă” despre care oamenii de știință cred că alcătuiește 85% din univers. De-a lungul anilor au fost strânse dovezi considerabile care să confirme existența acestui tip de materie, dar natura sa „întunecată” – o referință la faptul că nu răspunde la lumină și interacționează foarte slab cu alte tipuri de materie – o face extrem de dificil de detectat.

Căutarea materiei întunecate a pus la încercare limitele creativității fizicienilor, însă o propunere formulată de William DeRocco, fizician la Universitatea din Maryland, ar putea fi chiar cea mai neobișnuită de până acum.

Cu o suprafață de aproximativ 87 milioane de kilometri pătrați, Ganymede este nu doar cea mai mari lună a lui Jupiter, ci și cea mai mare din întregul sistem solar, ea fiind chiar mai mare decât planeta Mercur și planeta pitică Pluto.

Cum crede fizicianul că poate fi descoperită materie întunecată pe Ganymede

Într-o lucrare publicată pe platforma arXiv, DeRocco sugerează că craterele lui Ganymede ar putea păstra dovezi ale particulelor de materie întunecată, pe care sonde precum Europa Clipper a NASA sau JUICE a Agenției Spațiale Europene (ESA) le-ar putea observa în timpul misiunilor lor.

Lucrarea, care nu a fost încă evaluată inter pares de colegi („peer reviewed”), notează că particule masive de materie întunecată ar fi putut lovi și penetra suprafața groasă și înghețată a lui Ganymede, lăsând rupturi adânci și extinse.

Spre deosebire de candidații de dimensiuni mici pentru materia întunecată, căutați de detectoarele de pe Pământ, aceste particule ar fi mult mai mari.

Potrivit teoriei lui DeRocco, aceste particule supradimensionate de materie întunecată ar crea „cratere de materie întunecată” – adâncituri pe suprafața lui Ganymede, formate din minerale distinctive aduse la suprafață din straturile adânci ale oceanelor lunii.

Ganymede, cea mai mare lună din sistemul solar

Depistarea materiei întunecate ar rezolva unul dintre marile mistere ale astrofizicii

„Dacă ai folosi ceva precum un radar de penetrare a solului, ai putea să vezi această coloană de gheață topită care coboară până jos prin stratul de gheață”, a explicat DeRocco într-un interviu pentru revista New Scientist. Studierea suprafeței lui Ganymede în baza acestei ipoteze ar putea dezvălui perspective neașteptate despre materia întunecată cosmică, potrivit lucrării publicate de fizician.

Bradley Kavanaugh, un astrofizician de la Universitatea din Cantabria, Spania, care nu a fost implicat în studiu, a declarat pentru New Scientist că, în principiu, propunerea sună promițător.

Însă, ca în cazul tuturor experimentelor care au cercetat materia întunecată, deocamdată nu există dovezi concludente că asemenea particule grele și masive de materie întunecată există cu adevărat.

Chiar dacă propunerea formulată în noua lucrare pare extravagantă, mulți fizicieni consideră că rezolvarea unui mister al fizicii înseamnă adesea testarea unor idei îndrăznețe, neconvenționale. Marea întrebare este dacă NASA sau ESA vor ideea lui DeRocco după ce lucrarea sa va fi evaluată inter pares.