Un fost lider PNL crede că Nicușor Dan „nu putea” să facă mai mult în actuala criză, „din două motive”. „Un hopa-mitică în politica românească”

Valeriu Stoica, fost președinte al PNL, l-a descris pe Nicușor Dan drept „un jucător solitar” și a spus că acesta i-a depășit de mai multe ori predicțiile cu privire la șansele sale de reușită pe scena politică.

Nicușor Dan a abordat un rol de mediator în criza politică de la București, unde guvernul condus de premierul liberal Ilie Bolojan este vizat de o moțiune de cenzură PSD-AUR. „Îmi păstrez echidistanța”, a fost prima reacție a președintelui, în 22 aprilie, după ce a fost depusă moțiunea. Dezbaterea și votul din Parlament urmează să aibă loc marți, 5 mai.

În ediția difuzată sâmbătă a emisiunii „În fața ta” de la Digi24, Valeriu Stoica a apreciat că președintele Nicușor Dan „nu putea” să facă mai mult „din două motive”.

Fostul lider liberal a spus că „primul motiv” este acela că Nicușor Dan „nu are în spate un partid”.

„Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai în spate unu sau mai multe partide. E adevărat că președintele, teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. Chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice”, a explicat Valeriu Stoica.

„Al doilea motiv”, a continuat el, ține de „natura lui de om politic”.

„El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar, și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politic și, de fiecare dată, am spus, domne`, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată, predicțiile mele au fost infirmate”, a adăugat Valeriu Stoica.

„Nicușor Dan e un hopa-mitică în politica românească”

Valeriu Stoica a spus că președintele „Nicușor Dan e un hopa-mitică în politica românească”, pe care „îl dai deoparte, se ridică, îl dai deoparte, iar se ridică”, însă „rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva”.

Fostul lider PNL crede că actualul șef al statului are de trecut „două perioade de supraviețuire” politică.

„Prima perioadă, până i se termină mandatul, și în această perioadă jocul pe care îl face, de neutralitate, să nu supere partidele, îl scutește de o eventuală suspendare și de un eventual referendum pentru demitere, deci acest joc pe care îl face îi asigură supraviețuirea până la finalul mandatului”, a explicat Valeriu Stoica.

El a adăugat că rămâne de văzut ce se va întâmpla apoi la următoarele alegeri.

„Ce va face electoratul cu un asemenea jucător solitar după ce a făcut aceste jocuri? Iar, nu vreau să fac o predicție. Dacă aș ține seama de logica politică normală, aș spune, domne`, nu mai are nicio șansă, dar am spus asta de mai multe ori și de fiecare dată a avut șanse. Poate că electoratul românesc vrea un jucător ca ăsta, să fie pe deasupra, să nu țină cu niciun partid politic și să joace un rol de moderator, cu adevărat, la Cotroceni”, a mai declarat Valeriu Stoica.