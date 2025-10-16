Un fost ministru al Justiției criticat de CSM și ICCJ pentru comentariile de după achitarea lui Nicolae Bănicioiu: „Recurge la instrumente de intimidare”

Secţia pentru judecători a CSM a constatat, în şedinţa de joi, încălcarea independenţei judecătorilor de către fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ICCJ, informează News.ro. De asemenea, și președinta ICCJ Lia Savonea l-a acuzat pe Stelian Ion de „intimidare împotriva statului de drept”.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a constatat încălcarea independenţei judecătorilor din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie faţă de opiniile exprimate în spaţiul public de către un deputat, fost ministru al justiţiei, şi preluate ulterior în mass media, în contextul pronunţării unor hotărâri de achitare în materie penală”, a transmis CSM după soluționarea punctelor aflate pe ordine de zi a şedinţei.

Au fost exprimate șapte voturi în favoarea acestei decizii. Au mai fost înregistrate o abţinere şi un vot nul.

Savonea denunță „o intimidare la adresa statului de drept”

De asemenea, considerațiile lui Stelian Ion privind achitarea fostului ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu au fost criticate și de către Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța care a luat decizia de achitare.

„Domnul Stelian Ion a făcut zilele trecute un apel la sprijinul procurorilor DNA, folosind un limbaj al intimidării. Venind de la un politician din coaliţia aflată la putere în România, induce ideea unei puternice presiuni politice, indiscutabil. Gestul său are o numită gravitate, în special din două motive: pentru tonul folosit şi momentul ales, respectiv după ce instanţa supremă a dispus o hotărâre de achitare”, a declarat Savonea pentru News.ro.

În opinia şefei instanţei supreme, apelul lui Stelian Ion la sprijinul procurorilor DNA pentru a suprima independenţa justiţiei „aminteşte de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democraţia”.

„Problema nu este a celor invocaţi, pentru că procurorii ştiu să îşi facă datoria indiferent de locul în care activează, Parchet General sau DNA. Problema este a celui care recurge la instrumente de intimidare împotriva statului de drept. Gest care trebuie sancţionat corespunzător”, susține Lia Savonea.

Stelian Ion: „E prea mult putregai în justiție”

Cel la care face referire comunicatul CSM este deputatul USR Stelian Ion, care a criticat argumentele deciziei de achitare prezentate de către purtătorul de cuvânt al ICCJ și comunicatul instanței pe această temă, apreciind ca esenţială refacerea competenţei DNA privind anchetarea faptelor de corupţie comise de magistraţi.

„Domnul în cauză ne serveşte o serie de truisme — principii de drept corecte, sănătoase în teorie — menite, chipurile, să liniştească opinia publică şi să dea mai multă credibilitate unei instituţii care, în ultimul timp, pare să se transforme într-o veritabilă „maşină de spălat” pentru infractori celebri. Grea misiune! (…) Cu alte cuvinte, după un lung şir de achitări, unele de-a dreptul dubioase, ICCJ, prin vocea purtătorului de vorbe, ne transmite acum că „în România se aplică standardele statului de drept, justiţia înfăptuindu-se în baza legii şi nu ca justiţie populară. Judecătorii instanţelor naţionale sunt garanţii statului de drept privind asigurarea procesului echitabil, cu respectarea legii, a deciziilor Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei europene şi a deciziilor obligatorii pentru unificarea practicii judiciare””, a scris fostul ministru.

El consideră că ”justiţia din România pare că a încălecat celelalte puteri şi şi-a construit un sistem oligarhic de protecţie, de tip mafiot, în jurul unor mari interese politice şi financiare”.

„E prea mult putregai, prea multă corupţie în justiţie, iar „SIIJ-ul 2.0” — susţinut de domnul Alistar, de doamna Savonea nu a făcut absolut nimic pentru a combate această plagă. Nici procurorii anume desemnaţi care au succedat SIIJ-ului nu au făcut nimic! Pe viitor, sunt esenţiale refacerea competenţei DNA privind anchetarea faptelor de corupţie comise de magistraţi precum şi un management onest şi profesionist la conducerea DNA. Altfel, corupţia va mai ucide multă vreme de acum înainte”, mai afirma fostul ministru al Justiţiei.