Un fost ministru de Externe al României face o comparație suprinzătoare între NATO și Tratatul de la Varșovia

Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial și șef al diplomației române, a declarat marți seară la Antena 3 că falia care există între UE și administrația Trump „este foarte gravă, pentru că este fără precedent”, iar „tot ceea ce însemna logica globală, de la piața unică europeană, până la parteneriatul transatlantic, este pus sub semnul întrebării”.

Diaconescu a spus că, în ciuda tensiunilor care există între aliați pe fondul amenințărilor lansate de președintele american Donald Trump la adresa Groenlandei, „există contacte, dialog, pentru ca escaladarea să se oprească și să se găsească un anume tip de alternativă”.

„Din câte am înțeles, sunt semnale interesante din punct de vedere al prudenței și al limitării consecințelor în legătură cu dimensiunea militară din Alianța Nord-Atlantică, deci s-au transmis statelor din Alianța Nord-Atlantică să nu escaladeze această dimensiune militară și se pare că există o înțelegere inclusiv cu americanii ca cel puțin pe acest palier lucrurile să fie ceva mai stabile, lăsând zona politico-diplomatică în centru”, a declarat fostul ministru al afacerilor externe.

Tratatul de la Varșovia, „singura organizație de securitate politico-militară în care membrii s-au atacat unii pe alții”

Întrebat spre ce ne îndreptăm, având în vedere declarațiile făcute de Șeful Statului Major al Armatei Române cu privire la necesitatea de a avea „o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război”, Cristian Diaconescu a spus că generalul Gheorghiță Vlad „are dreptate în ceea ce privește impredictibilitatea dinspre proximitatea estică, dinspre Federația Rusă”.

„Cred că din acest punct de vedere există un necesar de pregătire, inclusiv psihologică, la nivelul societății. Pe de altă parte, se mai adaugă o altă impredictibilitate. Așa cum bine se spunea la un moment dat, singura organizație de securitate politico-militară în care membrii s-au atacat unii pe alții a fost Tratatul de la Varșovia. Sperăm să nu existe o astfel de impredictibilitate”, a continuat fostul șef al diplomației române.

Pe de altă parte, el a spus că „se caută variante” pentru dezamorsarea tensiunilor care există între aliați.

„După părerea mea, și poate e un optimism nu cu foarte multe argumente, dialogul este atât de intens, se caută variante, intercondiționările, mai ales de natură economică, dar și militară, între Statele Unite și Europa sunt atât de mari și profunde încât pierderile în condițiile în care nu se ajunge la o înțelegere ar fi mult mai mari decât câștigurile, pentru ambele părți, în condițiile în care s-ar încălca Actul Final de la Helsinki din 1975”, a conchis Cristian Diaconescu.