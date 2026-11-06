Un fost ministru suspectat că a câștigat 40 de milioane de dolari pe bursă a fost arestat în scandalul fondurilor de investiții din Turcia

Autoritățile din Turcia au arestat o fostă ministră și vicepreședintă a partidului de guvernământ al președintelui Recep Tayyip Erdogan, în legătură cu presupusa implicare a acesteia în scandalul de manipulare a prețurilor acțiunilor de pe bursă, care a dus la lichidarea a peste 100 de fonduri de investiții și a provocat un cutremur politic în țară.

Fatma Betul Sayan Kaya demisionase din funcția de vicepreședintă a Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP) în luna septembrie, la scurt timp după apariția unor acuzații potrivit cărora aceasta ar fi vândut acțiuni în valoare de zeci de milioane de dolari chiar înainte ca autoritățile de reglementare să decidă lichidarea fondurilor de investiții, pe fondul unor suspiciuni de manipulare a pieței, relatează Associated Press.

Kaya, care a ocupat funcția de ministru al familiei și afacerilor sociale în perioada 2016–2018, a fost reținută joi seara, în vederea unei posibile trimiteri în judecată. Ea este suspectată de apartenență la o organizație infracțională și de încălcarea Legii Piețelor de Capital din Turcia, potrivit agenției de presă Anadolu.

Soțul acesteia a fost pus în libertate cu condiția de a se prezenta periodic la poliție, după ce ambii soți au fost supuși unei a doua runde de audieri.

Principalul partid de opoziție din Turcia a acuzat-o pe Kaya că ar fi obținut 2,17 miliarde de lire turcești (43 de milioane de dolari) după ce ar fi investit, potrivit informațiilor apărute în presă, 163 de milioane de lire turcești (3 milioane de dolari) în unul dintre fonduri.

Cei doi soți au negat orice faptă ilegală, însă presa din Turcia susține că ei au transferat o parte din profiturile obținute într-un cont indicat de autoritățile de reglementare din domeniul bancar.

Akin Gurlek, ministrul turc al justiției, a declarat săptămâna aceasta că, peste 430 de persoane sunt anchetate pentru presupuse fapte de manipulare a pieței și tranzacționare pe baza unor informații privilegiate („insider trading”), dintre care 112 au fost arestate în cadrul acestui dosar.

Președintele Recep Erdogan alături de Fatma Betul Sayan Kaya, în perioada în care aceasta a făcut parte din guvernul său, FOTO: Kayhan Ozer / AFP / Profimedia

Scandal care a zguduit piețele financiare din Turcia

Sectorul fondurilor de investiții din Turcia a intrat în criză după ce autoritățile de reglementare au dispus în septembrie lichidarea a 131 de fonduri administrate de șapte societăți de administrare a activelor, în urma avertismentelor unor administratori că nu își pot onora plățile aferente răscumpărărilor.

În doar trei ani, fondurile ajunseseră să dețină active în valoare de peste 20 de miliarde de dolari, în condițiile în care aproape jumătate de milion de investitori, printre care politicieni, foști oficiali și celebrități, au căutat să obțină randamente substanțiale pentru a compensa deprecierea lirei turcești și inflația ridicată.

Această expansiune a continuat chiar și după ce autoritățile turce au susținut că unele fonduri erau folosite pentru manipularea pieței.

Criza izbucnită acum a împins piața de acțiuni într-o piață de tip „bear”, caracterizată prin scăderi susținute ale prețurilor, indicele principal al bursei turce înregistrând în septembrie cea mai slabă evoluție lunară din 2008 încoace.

Înainte de izbucnirea crizei, activele industriei de administrare a portofoliilor din Turcia crescuseră în august la 329 de miliarde de dolari, față de 246 de miliarde de dolari în aceeași lună a anului precedent, potrivit datelor publicate de Consiliul Piețelor de Capital.

Turcia a menținut o politică monetară restrictivă pentru a aduce sub control inflația galopantă din ultimii ani și a încuraja economisirea în lire turcești. Acest lucru a stimulat interesul pentru fondurile care promiteau randamente mai mari decât inflația și dobânzile oferite de bănci pentru depozitele în lire.

Însă unele fonduri de investiții au ajuns să își concentreze deținerile într-o singură acțiune sau într-un singur activ, în timp ce altele aveau doar un număr restrâns de investitori.

Autoritățile avertizaseră că unele fonduri de investiții manipulează prețul unor acțiuni

Unele dintre aceste fonduri au tranzacționat acțiuni ale unor companii mici, listate recent la bursă, care în general nu aveau volume mari de tranzacții. Achizițiile mari de acțiuni ale acestora de către fonduri duceau la creșteri puternice ale prețurilor acțiunilor, ceea ce majora și randamentele zilnice ale fondurilor care ajungeau să dețină respectivele acțiuni.

Un fond poate părea foarte valoros pe hârtie, dar dacă deține acțiuni de care alți investitori nu sunt interesați, nu le poate vinde neapărat rapid la prețul contabil. Dacă mulți investitori solicită simultan banii înapoi, administratorul poate fi obligat să vândă în pierdere.

Problema a devenit acută când fondul Pusula Portföy nu a reușit să onoreze la timp anumite cereri de răscumpărare. Au urmat probleme la Tera Portföy.

Oficialii turci au avertizat încă din luna noiembrie a anului trecut cu privire la manipularea pieței prin intermediul fondurilor de investiții.

„Știm că aceste manipulări sunt realizate în special prin intermediul anumitor fonduri”, a declarat la momentul respectiv ministrul turc al finanțelor Mehmet Simsek, adăugând că lacunele din cadrul de reglementare vor fi remediate.

Parlamentul de la Ankara a adoptat în octombrie o lege pentru despăgubirea celor care au investit în fonduri, folosind activele înghețate în momentul anunțării lichidării lor, însă mulți oameni afirmă că nu le este clar câți bani și când îi vor primi înapoi.