Un fost ministru USR anticipează noi creșteri de taxe: „Indiferent de guvern, vor folosi fix aceleași argumente”

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a declarat că bugetul pentru 2026 prevede cheltuieli mai mari cu aproximativ 55 de miliarde de lei decât anul trecut și a avertizat că, fără o scădere a acestora, „singura opțiune care rămâne pe masă este creșterea taxelor”.

Într-o postare luni pe Facebook, parlamentarul USR a spus că „singurii care au suferit o scădere drastică a puterii de cumpărare au fost oamenii simpli” după creșterile de taxe de anul trecut, „iar asta nu se va schimba”.

„La începutul anului am zis că probabilitatea să crească din nou taxele anul acesta este de 50%. Acum vedem un nou buget cu cheltuieli mai mari (+55 miliarde) și cu un deficit mai mic doar din cauza creșterilor de taxe de anul trecut”, a declarat Claudiu Năsui.

El a sugerat că viitoare creșteri de taxe sunt inevitabile.

„Dacă nu scazi cheltuielile, singura opțiune care rămâne pe masă este creșterea taxelor. Când va veni momentul, indiferent de guvern, vor folosi fix aceleași argumente ca de fiecare dată: «trebuie», «suntem obligați», «pe viitor promitem că vom tăia și cheltuieli», «facem reformă fiscală», etc”, a adăugat Năsui.

„O mare greșeală”

Fostul ministru consideră că partidele de la guvernare au greșit când au susținut majorările de taxe.

„Din păcate toate partidele din coaliția de guvernare au susținut creșterile de taxe. Asta a fost o mare greșeală. Electoral poate o mai drege propaganda și până la următoarele alegeri lumea uită. Dar economic, această greșeală a cauzat foarte multă suferință fix acelora care o puteau suporta cel mai puțin”, a conchis Claudiu Năsui.

Guvernul a adoptat proiectul de buget pentru 2026 joia trecută, iar acesta a ajuns între timp în Parlament, unde PSD și AUR au depus mai multe amendamente.

Potrivit proiectului Legii bugetului de stat, (expunerea de motive), veniturile bugetare sunt estimate la aproximativ 391,7 miliarde lei, în timp ce cheltuielile ajung la 527,4 miliarde lei, ceea ce înseamnă un deficit de circa 135,7 miliarde lei.

Documentul permite însă și credite de angajament de peste 712 miliarde lei, adică promisiuni de cheltuieli pentru proiecte care se vor întinde pe mai mulți ani.

Mesajul implicit al bugetului este că statul continuă să cheltuiască mult peste veniturile sale, dar încearcă să mențină investițiile și proiectele europene în mișcare.

