Forțele armate ale Rusiei care încearcă să avanseze către orașul Kupiansk din regiunea ucraineană Harkov sunt conduse de un fost ofițer ucrainean, Serhii Storozhenko, a raportat serviciul ucrainean al BBC, citat de The Kyiv independent.

În ultimele luni au avut loc lupte intense în jurul Kupianskului, un oraș important din nord-estul Ucrainei, situat la aproximativ 100 kilometri est de orașul Harkov.

Situația din oraș rămâne „tensionată”, în timp ce forțele ruse încearcă să avanseze, concentrându-și forțele în jurul satelor învecinate, a declarat vineri armata ucraineană.

Soldații ruși încearcă să se infiltreze în liniile ucrainene trecând prin conductele de gaz sau deghizându-se în civili, a menționat armata de la Kiev, adăugând că această din urmă tactică constituie o crimă de război.

Armata a 6-a combinată a Rusiei, comandată în prezent de locotenentul general Storozhenko, joacă un rol cheie în ofensiva asupra Kupianskului, potrivit unor bloggeri militari ruși și analiști ucraineni, citați de BBC.

Storozhenko, născut în regiunea Harkov în 1975, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în armata ucraineană. El a dezertat în Rusia după ocuparea Crimeei în 2014 și a primit cetățenia rusă la scurt timp după aceea, potrivit BBC.

Ofițerul ucrainean a servit anterior în Brigada 36 de Apărare Coastală a Ucrainei și a fost comandant adjunct al contingentului ucrainean din Kosovo în timpul misiunii Forțelor din Kosovo (KFOR), o forță militară condusă de NATO.

În timpul anexării peninsulei Crimeea de către Rusia în martie 2014, Storozhenko a comandat aproximativ 1.200 de soldați ucraineni. Aproximativ jumătate au plecat în Ucraina continentală, în timp ce ceilalți 600 au rămas și s-au alăturat armatei ruse.

Storozhenko ar fi preluat comanda Brigăzii 126 de Apărare Coastală a Rusiei, recent înființată în Crimeea, și a avansat constant în grad.

La începutul invaziei pe scară largă, pe 24 februarie 2022, era general-maior și șef de stat major al Armatei 35 a Rusiei din Districtul Militar de Est. Această armată a fost implicată în primele lupte din regiunea Harkov.

În 2023, președintele rus Vladimir Putin l-a promovat pe Storozhenko la gradul de locotenent general și l-a numit comandant al Armatei a 6-a Combinate, mai scrie BBC.

La începutul acestei săptămâni, purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional-strategic al Ucrainei „Dnipro”, Oleksii Belskyi, a declarat că principalul obiectiv al Rusiei în regiunea Harkov este cucerirea orașului Kupiansk.