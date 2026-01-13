Un fost pilot al Marinei SUA și astronaut, luat la țintă de administraţia Trump, a depus plângere împotriva șefului Pentagonului

Senatorul democrat Mark Kelly, fost pilot de vânătoare al Marinei SUA, a anunțat luni că a depus plângere împotriva secretarului american al apărării, Pete Hegseth, după ce acesta a inițiat proceduri disciplinare împotriva lui pentru un videoclip considerat că îndeamnă la „răzvrătire” notează AFP, citată de Agerpres.

Într-un discus la Senat, Mark Kelly, care a servit și ca pilot de navă spațială, a denunțat o „cruciadă neconstituțională” împotriva sa.

„Cruciada sa neconstituțională împotriva mea transmite un mesaj înfiorător fiecărui membru în rezervă al forțelor armate: dacă vorbiți și spuneți ceva ce președintelui sau secretarului apărării nu îi place, veți fi mustrat, amenințat cu retrogradarea sau chiar urmărit penal” a declarat Mark Kelly.

„Astăzi am depus o plângere împotriva secretarului apărării, deoarece puține lucruri sunt mai importante decât respectarea drepturilor acelor americani care au luptat pentru a ne apăra libertățile”, a precizat Mark Kelly.

De la ce a pornit totul

Pete Hegseth, un aliat fidel al lui Donald Trump, a anunțat săptămâna trecută că Pentagonul a inițiat proceduri administrative împotriva senatorului pentru retrogradarea lui din gradul de căpitan în rezervă al Marinei și scăderea pensiei militare.

Anunțul a fost făcut după ce Mark Kelly și alți parlamentari democrați au îndemnat trupele să refuze orice „ordine ilegale” din partea administrației președintelui Donald Trump.

Mesajul video al lui Kelly din 18 noiembrie venise pe fondul preocupărilor din rândul democraților, împărtășite în privat și de unii oficiali militari americani, conform cărora administrația Trump încalcă legea prin ordinul dat armatei de a ucide presupuși traficanți de droguri în atacuri asupra navelor lor în apele latino-americane. Pentagonul susține că aceste atacuri sunt justificate deoarece traficanții de droguri sunt considerați teroriști.

„Astăzi, amenințările la adresa Constituției noastre vin nu numai din străinătate, ci și de aici, de acasă”, au denunțat ei.

Mesajul lor a provocat furie la Casa Albă, iar Donald Trump i-a acuzat pe aceștia de „trădare” și instigare la „răzvrătire”, avertizându-i că pentru astfel de fapte pot fi pasibili chiar și de pedeapsa capitală.

„Nu am făcut decât să reiterez legea existentă, care spune că membrii forțelor armate trebuie să refuze ordinele ilegale”, a declarat Mark Kelly luni în Senat.

„Ciudat este că a reitera legea este acum ilegal, potrivit lui Pete Hegseth”, a adăugat el.