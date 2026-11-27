Un fost pilot militar a fost condamnat la închisoare pe viață în Australia după ce a fost găsit vinovat de uciderea soției sale și de înscenarea morții acesteia, astfel încât să pară un accident provocat de o mașină de tuns iarba, relatează revista People.

Poliția a găsit-o pe Frances Elizabeth Crawford, în vârstă de 49 de ani, cu răni mortale, la locuința cuplului din Lockyer Valley, o localitate aflată la aproximativ 100 de kilometri vest de Brisbane. Poliția a sosit la fața locului pe 30 iulie 2024, în urma unei sesizări privind un incident în care fusese implicată o mașină de tuns iarba, potrivit unui comunicat al Poliției din Queensland.

În momentul sosirii polițiștilor, soțul ei, Robert Crawford, părea că încearcă să o resusciteze. Însă poliția a considerat moartea lui Frances suspectă și a demarat o anchetă.

Robert, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat și pus sub acuzare trei luni mai târziu pentru omor și profanarea unui cadavru prin intervenții asupra acestuia. Pilotul Forțelor Aeriene Regale Australiene a fost suspendat din funcție la scurt timp după arestare, iar în aprilie anul următor a fost îndepărtat din cadrul armatei, potrivit ABC News.

Un juriu de la Curtea Supremă din Brisbane l-a găsit pe vinovat vineri de uciderea lui Frances. Robert a fost condamnat la închisoare pe viață și va putea solicita eliberarea condiționată după 20 de ani.

Pilotul, descris drept un „maestru al manipulării” după uciderea soției

Procurorii l-au descris drept un „maestru al manipulării” și un „om remarcabil de egoist”, care și-a sugrumat soția până la moarte în locuința lor, pe 29 iulie 2024, într-un „act crud și brutal”, potrivit postului local 9News.

Ulterior, Robert a falsificat mesaje text de pe telefonul său, pentru a crea impresia că soția sa muta mașina de tuns iarba din apropierea aspersoarelor pentru gazon, în momentul în care s-ar fi răsturnat cu utilajul.

Procurorii au susținut că Frances nu ar fi ieșit afară în pijamale, pe vreme rece, pentru a muta mașina de tuns iarba, care cântărea aproape 250 de kilograme. Copiii cuplului au relatat că nu o văzuseră niciodată pe mama lor folosind mașina.

Instanța a aflat că Robert dorea să evite pierderea casei în valoare de 2 milioane de dolari australieni (aproximativ 1,3 milioane de dolari americani) și a economiilor din contul său de pensie. El se aștepta ca soția să divorțeze de el după ce fusese infidel de mai multe ori.

„Aroganța lui este uluitoare (…) a aruncat-o [pe soție] de pe un zid de piatră ca pe un gunoi”, a declarat procurorul Coroanei Chris Cook.