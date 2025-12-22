Un fost procuror explică de ce a demisionat din magistratură: „Nu s-a schimbat nimic în bine, ci dimpotrivă” / Ce i-a răspuns președintele

Alexandru Oancea, procuror Judecătoria Gherla, eliberat din funcția la data de 01 noiembrie prin decret prezidențial, la inaintarea demisiei. Foto: Captură video

Procurorul demisionar Alexandru Oancea a spus, în cadrul discuției dintre magistrați și președintele Nicușor Dan, că „din păcate”, autoreglarea sistemului judiciar „nu mai e posibilă” deoarece în prezent toate pârghiile sunt deţinuţe „în puncte-cheie” de CSM, Înalta Curte de Justiţie şi Curţile de Apel.

În timpul consultărilor dintre magistrați și președinte, Alexandru Oancea, care a fost procuror la Judecătoria Gherla și care a demisionat pe 1 noiembrie după 12 ani în sistem, i-a spus lui Nicușor Dan că nu crede că se va schimba ceva în sistem în următoarea perioadă:

„Senzația mea este că nu s-a schimbat nimic în bine în ceea ce privește justiția, în primul rând justiția penală. Cu excepția măririlor salariale care au avut loc în ultima perioadă, tot ceea ce s-a întâmplat a fost, după mine, un efort din partea mai multor grupuri de interese pentru a ajunge la starea de azi. Ăsta e motivul principal pentru care mi-am înaintat demisia. Nu mă regăsesc în acest sistem, nu cred că se poate schimba ceva într-un timp relativ scurt”, a explicat Oancea.

„Ce ar trebui? Să se ancheteze singuri?”

El a mai spus este imposibil ca justiția să se autoguverneze, așa cum a transmis președintele săptămâna trecută pentru că puterea se află în „puncte cheie ale sistemului”. Așa că, spune fostul procuror, nu vede cum ar putea să intre lucrurile pe un făgaș normal.

„Eu nu îl văd în acest moment. Pentru că CSM-ul controlează în acest moment Inspecția Judiciară, Inspecția Judiciară este aservită CSM-ului, în CSM Înalta Curte și Curțile de Apel dețin majoritatea. Ce ar trebui? Să se anchete singuri? Să se cerceteze singuri? Nu este posibil! Nu există mecanismele pentru a remedia această situație. Întrebarea este unde s-ar putea interveni și dacă se poate și acolo”, a mai spus Oancea, care a subliniat că este necesară o intervenție legislativă.

„Dar clasa politică vrea această intervenție legislativă, care este principala beneficiară a sistemului? Părerea mea este că nu”. El a indicat că majoritatea parlamentară poate schimba „ceva”.

Ce i-a răspuns Nicușor Dan

Întrebat de procuror dacă se poate forma o majoritate parlamentară care să facă schimbările legislative despre care mai mulți magistrați spun că sunt necesare, președintele a răspuns că:

„Opinia mea este că într-un proces de selecție în care să existe mai multă implicare, mai multă conștiință profesională. Un CSM, o componență a CSM poate să reprezinte, inclusiv pe legea actuală, cu adevărat voință magistraților pentru că în opinia, există o majoritate, inclusiv la instituțiile la care vă referiți care dorește să acționeze înspre o justiție bine organizată”, a spus șeful statului.

Despre clasa politică, Nicușor Dan a spus că ea acționează „așa cum societatea i-a mandatat prin vot. În măsura în care această dezbatere devine una pe argumente, clasa politică va acționa în consecință”.

Consultări la Cotroceni pe tema problemelor din justiție

Nicușor Dan are astăzi „o discuție fără limită de timp” cu magistrați. Întâlnirea, anunțată din timp, vine la o zi după ce șeful statului a anunțat, într-o conferință de presă, că au fost extrem de puțini magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuții și că există o teamă în rândul acestora că participarea la întâlnirea de la Cotroceni poate avea repercusiuni.

Președintele a mai anunțat și că, în ianuarie, va declanșa un referendum printre magistrați.

Întrebarea la care vor trebui să răspundă magistrații, conform președintelui Nicușor Dan, va fi: „CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

„Dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ. Dar dacă însă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, a spus Nicușor Dan duminică.

CSM a reacționat spunând că „nu va tolera” ingerințele în cadrul activității puterii judecătorești și că referendumul anunțat de președinte nu are bază legală.