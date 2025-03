Un fost șef al Armatei Române explică de ce mesajele lui Călin Georgescu prind la militarii în rezervă: „Au trecut printr-o umilire care s-a menţinut de la un guvern la altul”

Nemulțumirile militarilor în rezervă, în special privind problema pensiilor militare, i-au făcut vulnerabili la mesajele lui Călin Georgescu, într-un moment în care autoritățile nu au reușit să corecteze legea, ba mai mult le-a pus tot felul de etichete celor care au ieșit la pensie din armată, spune generalul Ștefan Dănilă, fostul şef al Statului Major General al Armatei Române în perioada 2011-2015, într-un interviu pentru news.ro.

Întrebat de ce au prins apelurile lui Călin Georgescu la militarii în rezervă, Dănilă subliniază că nu au prins la el, dar știe oameni care au rezonat cu mesajele candidatului la președinție.

„Pentru că a venit pe fondul unor nemulţumiri ale celor care sunt militari în rezervă, pensionari militari. A contat faptul că de 2-3 ani problema pensiilor militare nu a fost rezolvată. Eu am înţeles că s-au considerat pensii speciale, că această problemă trebuia rezolvată, dar nu am văzut nimic făcut în sensul ăsta! Adică pot să înţeleg că nu am o pensie aşa cum este corect! Dar militarii au o pensie stabilită prin lege. Să le spui lor că sunt vinovaţi că au acele pensii mi se pare ridicol!”, a precizat Ștefan Dănilă.

Aceste mesaje au rezonat în rândul foștilor militari, întrucât actualii politicieni aflați la conducere „n-au fost în stare să dea legea actuală şi să o modifice sau să facă o altă lege prin care să stabilească nişte principii corecte, dacă astea de acum nu sunt corecte”, subliniază generalul.

„Ni s-au pus tot felul de etichete şi am ajuns în situaţia în care militarii pensionari, pe lângă faptul că au fost demonizaţi şi consideraţi speciali şi oameni care au băgat mâna în banii statului, au mai trecut prin ceva, o umilire care s-a menţinut de la un guvern la altul, promisiuni făcute şi neacoperite. Li s-a promis că se indexează pensile – nu s-au indexat! Li s-au promis drepturi la fel cu ale militarilor activi – nu le-au primit. Există în momentul de faţă o diferenţă foarte mare între militarii care ies la pensie în funcţie de anul pensionării”, a declarat fostul șef al Armatei Române.

Pe fondul acestor nemulțumiri, spune Dănilă, a apărut o figură care le-a vorbit cu soluții simple și a rezonat cu ei.

„Aceste nemulţumiri sunt speculate şi sunt preluate de cineva cu o voce blândă, care vine cu soluţii! Şi soluţiile, de cele mai multe ori, sunt simple şi ating exact părţile sensibile. Cel care reuşeşte să-i preia, cum este domnul Georgescu, cunoaşte aceste sensibilităţi”, explică generalul.

Călin Georgescu s-a adresat prin mesajele sale inclusiv militarilor activi, iar generalul Dănilă spune că nu ar fi de mirare să vadă militari în uniformă la manifestațiile organizate de susținătorii candidatului.

„Atât timp cât a fost posibil ca un ofiţer în uniformă să iasă la o demonstraţie politică şi să-şi manifeste dezacordul şi revolta, există posibilitatea să fie persoane dintre militarii activi de acord cu Călin Georgescu. Şi, poate, de ce nu, există şi posibilitatea la un moment dat, să vedem în stradă şi una-două uniforme”, a mai afirmat Dănilă.

În schimb, el a respins complet posibilitatea ca armata să se implice într-o lovitură de stat în favoarea lui Călin Georgescu.

„Cu toate imperfecţiunile şi defecţiunile din partea Direcţiei de Contraspionaj şi de Securitate internă, cu toate aceste defecţiuni pe care eu le-am constatat în ultimul timp, nu cred că este posibil să se coaguleze forţe care să fie împotriva statului român, să fie de partea lui Călin Georgescu! Dar persoane, indivizi care să fie de acord cu el, care să-l voteze, probabil că sunt”, a conchis Ștefan Dănilă.