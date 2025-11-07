Un fost senator PSD a fost reținut de DNA după ce a promis intervenții la ministrul Apărării. Moșteanu: „A încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro”

Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost reținut vineri de către procurorii DNA sub acuzația de cumpărare de influență după ce a promis că va înterveni pe lângă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între societatea de stat Romtehnica și o societate privată. Într-o reacție după reținerea lui Isăilă, Moșteanu precizează că are calitatea de martor în dosar.

Ministrul a mai precizat că a refuzat orice întâlnire cu senatorul care voia să-i cumpere influența. „Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană”, a precizat Moșteanu într-un comunicat de presă.

Acuzațiile DNA

„În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată”, precizează procurorii DNA într-un comunicat de presă.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că inculpatul identificat a I.M.O, este Isăilă Marius Ovidiu, fost senator PSD între 2012 și 2016.

Martorul citat în comunicatul DNA este cel care a depus denunțul la DNA care a dus la reținerea lui Isăilă.

A mai fost condamnat la închisoare

Isăilă a mai fost condamnat în 2019 la 5 ani și 4 luni închisoare pentru trafic de influență (două infracțiuni din care una în formă continuată) și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Concret, Isăilă a cerut bani în schimbul intervenţiei pentru blocarea unui control ANAF şi pentru atribuirea de contracte pe bani publici.

Acum, fostul senator va fi dus în fața judecătorilor de la Tribunalul București cu propunere de arest preventiv.