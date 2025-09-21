Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată

Colonelul general rus Alexander Lapin, un comandant de rang înalt care a luptat în prima fază a războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a relatat duminică agenția de presă rusă RBC, citând o sursă anonimă, scrie Reuters.

Lapin, în vârstă de 61 de ani, va fi numit consilier al șefului Tatarstanului, responsabil cu sprijinirea veteranilor și a familiilor acestora, potrivit agenției locale de știri Tatar Inform.

În 2022, Lapin a condus Districtul Militar Central și gruparea „Centru”, care, în septembrie același an, a fost alungată din regiunea Harkov în urma unui atac surpriză al trupelor ucrainene, conform The Moscow Times.

Ulterior, el a fost criticat de liderul cecen Ramzan Kadîrov, care l-a numit „un incompetent, acoperit de șefii din Statul Major General”, pentru retragerea forțelor ruse din orașul ucrainean Lîman.

Președintele rus Vladimir Putin i-a acordat lui Lapin titlul de Erou al Rusiei cu câteva luni înante să piardă Lîmanul, o înfrângere dureroasă pentru armata rusă. Atunci, Moscova a susținut că și-a retras trupele din orașul strategic.

Apoi, a fost numit șef al Districtului Militar Leningrad, unde a condus și gruparea „Nord” din Ucraina și din apropierea frontierei ucrainene.

În 2024, Lapin a fost responsabil de apărarea regiunii Kursk, o parte din teritoriu trecând sub controlul Forțelor Armate ale Ucrainei.

Lapin a desființat un consiliu care supraveghea securitatea în regiunea Kursk, cu doar câteva luni înainte de incursiunea trupelor ucrainene pe teritoriul Federației Ruse, potrivit publicației Wall Street Journal, citată de Meduza.

Armata rusă a reușit să recucerească teritoriul abia la sfârșitul lunii aprilie 2025, după nouă luni de lupte grele și cu ajutorul trupelor nord-coreene.

El a fost înlocuit în august anul acesta de colonelul general Yevgeny Nikiforov.