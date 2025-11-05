Un general SIE în rezervă, un fost procuror militar și doi rezerviști din SRI, vizați de percheziții într-un dosar DNA legat de un afacerist din Vaslui. Acuzațiile procurorilor 



Procurorii DNA efectuează, miercuri, 23 de percheziții în șapte județe și municipiul București, într-un dosar ce vizează infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție, transmite DNA, într-un comunicat. Cel vizat de anchetă este omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă din România. În dosar, mai sunt vizați generalul SIE în rezervă Nicolae Iana și fostul procuror militar DNA Vasile Doană, scrie G4Media, citând surse judiciare.

Trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Acestea sunt infracțiunile vizate în dosarul instrumentat de DNA.

În urma perchezițiilor, la audieri urmează a fi conduse mai multe persoane, unele dintre ele fiind membre ale unui partid politic, anunță DNA.

Perchezițiile au loc la domiciliile celor vizați de anchetă și la sediile/punctele de lucru ale omului de afaceri Fănel Bogos, propritarul companiei Vanbet, care luna trecută a fost reținut de polițiștii din Vaslui sub acuzația că a ucis cu intenție un cal

Potrivit procurorilor, Fănel Bogos a plănuit îndepărtarea de la conducerea DSV Vaslui, Mihai Ponea, cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete.

Generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (trecut în rezervă în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI sunt cei vizați de procurorii DNA în dosarul lui Fănel Bogos, anunță G4Media, care citează surse judiciare.

Care sunt acuzațiile

De profesie medic veterinar, Fănel Bogos este acuzat că a încercat să-l schimbe din funcție pe şeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui pentru o amendă primită de compania sa, spun surse judiciare pentru HotNews.

Compania lui Bogos a fost sancționată anul trecut pentru că a pus în vânzare pe supermarketuri pui infectați cu Salmonella.

Omul de afaceri Fănel Bogos, proprietarul companiei Vanbet | Foto: Vanbet

Reținut după ce a ucis un cal

Fănel Bogos este vizat și de o anchetă a polițiștilor din Vaslui. El este cercetat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat că a ucis cu intenție un cal. Procurorii Parchetului de pe lângă Bârlad au cerut arestarea sa în 22 octombrie, însă judecătorii au respins cererea, dispunând măsura controlului judiciar.

Într-un comunicat, IPJ Vaslui a explicat că bărbatul a imobilizat calul și apoi a înjunghiat-o de mai multe ori.

„Imaginile sunt de o brutalitate ieșită din comun, greu de privit”, au declarat, pentru HotNews, mai mulți polițiști, sub protecția anonimatului.

Compania lui Fănel Bogos, profit de 20 de milioane de lei în 2024

Compania Vanbet SRL, cu sediul în comuna Banca (Vaslui), a fost înființată în 2001 și deține branduri precum Puiul Haiducesc, Găina Gospodină, Stolnic, Nobilis, Miki și Gustolact.

Compania Vanbet are aproape 800 de angajați, iar anul trecut a raportat o cifră de afaceri de 430,7 milioane lei și un profit net de peste 20 milioane lei.

.