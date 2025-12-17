Un gigant tech pregătește o investiție de proporții în compania care a creat ChatGPT

Amazon poartă discuții pentru a investi aproximativ 10 miliarde de dolari în OpenAI, spun surse citate de Reuters. Compania care a dezvoltat ChatGPT ar putea ajunge să fie evaluată la 500 miliarde dolari.

Sursele spun că nu este încă nimic definitivat, discuțiile fiind „fluide”. Amazon are o capitalizare de piață de 2.300 miliarde dolari.

Potențiala tranzacție arată că este tot mai mare cerere de putere de calcul în sectorul AI, pe măsură ce companiile dezvoltă sisteme și modele tot mai performante. Știrea a fost dată mai întâi de publicația The Information.

OpenAI a semnat mai multe parteneriate de amploare în ultimul an și se așteaptă la o creștere accelerată a business-ului.

Giganți precum Nvidia și Oracle au semnat în acest an acorduri de miliarde de dolari în domeniul AI cu compania care a creat ChatGPT.

Publicația The Information a scris și că OpenAI intenționează să folosească cipurile Trainium ale Amazon, care concurează cu cele de la Nvidia și Google.

OpenAI a semnat în noiembrie un acord de 38 de miliarde de dolari pentru achiziția de servicii cloud de la Amazon. Au apărut și informații cum că OpenAI ar vrea să intre pe bursă.