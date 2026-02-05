VIDEO Un grup de hoți costumați în Robin Hood a jefuit un magazin din Canada și a donat alimentele furate în semn de protest

Un grup de hoți costumați în Robin Hood au jefuit un magazin alimentar din Montreal și au donat bunurile furate, într-un protest față de creșterea prețurilor la alimente. Noua lor formă de protest a avut loc la doar câteva săptămâni după ce aceștia a vizat un supermarket, deghizați în Moș Crăciun și spiridușii săi, relatează CNN.

O organizație de activiști care se autointitulează „Robins des Ruelles” („Robinii aleilor”) a declarat că aproximativ 60 de persoane, unele purtând pălării cu pene în stil Robin Hood, au intrat într-un magazin de produse naturiste Rachelle Béry, au luat alimente fără să plătească și le-au redistribuit către „numeroase frigidere comunitare din oraș”, într-un demers pe care l-au descris drept un „act politic” împotriva inflației alimentare.

Furtul urmează unui incident similar din decembrie, când membri ai aceluiași grup au năvălit într-un magazin alimentar din Montreal, costumați în Moș Crăciun și spiridușii săi, furând produse și lăsând o parte dintre ele ambalate ca daruri sub un brad de Crăciun din apropiere.

✨🎄 Quand la magie de Noël se transforme en acte politique et solidaire ! 🎄✨



Ce 15 décembre à Montréal, un groupe de 40 activistes inspirés par Robin des Bois a investi un supermarché du Plateau-Mont-Royal… déguisés en Pères Noël et en lutins ! 🎅🧝‍♂️🧝‍♀️ Leur mission ? remettre… pic.twitter.com/noVXFrI8Bu — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) December 19, 2025

Costul de trai este un subiect major în Canada, țară în care inflația alimentară a crescut cu 4,7% între noiembrie 2024 și 2025 – de peste două ori mai mult decât rata inflației generale, potrivit CBC News.

Cum s-a desfășurat jaful „caritabil”

„În fiecare zi muncim fără încetare, doar ca să ne putem permite să cumpărăm mâncare din aceste supermarketuri conduse de logica profitului”, se arată într-un comunicat al Robins des Ruelles, care îl citează pe unul dintre membrii grupului, Francis. „Când nici două locuri de muncă nu sunt suficiente ca să mănânci, să ai un acoperiș deasupra capului și să-ți îngrijești familia, orice mijloc devine legitim”, a adăugat acesta.

Un videoclip editat, publicat pe Instagram de „Les Soulèvements du Fleuve”, o organizație separată de activiști, arată raidul asupra magazinului Rachelle Béry, intercalat cu genericele filmului din 1938 „Aventurile lui Robin Hood”.

În videoclip, persoane cu fețele acoperite se plimbă printre rafturi, luând alimente, medicamente, săpun și alte produse. Alții folosesc spray cu vopsea pentru a acoperi camerele de supraveghere din interiorul magazinului și din exterior. La finalul videoclipului, o persoană scrie mesajul „F**k Les Profits” („La dracu’ cu profiturile”) pe un perete de cărămidă.

Niciunul dintre hoți nu a fost arestat deocamdată

Jean-Pierre Brabant, ofițerul de relații cu presa al Poliției din Montreal, a declarat pentru CNN că poliția a deschis miercuri o anchetă privind furtul și actele de vandalism ce au avut loc marți seara.

Brabant a precizat că nimeni nu a fost rănit în timpul incidentului și că până în prezent nu a fost efectuată nicio arestare.

„În ceea ce privește suma de bani sau valoarea bunurilor furate, nu o avem”, a adăugat Brabant. El a estimat însă valoarea acestora la „mii de dolari”, aceeași cifră aproximativă publicată miercuri de Robins des Ruelles. Ofițerul a mai spus că poliția nu a recuperat încă niciunul dintre obiectele sustrase.

Referitor la furtul cu tematică de Crăciun din decembrie, Brabant a spus că „este încă în curs de investigare în acest moment”, dar că nu au existat arestări.