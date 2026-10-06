„Un guvern ca să arunce oamenii cu ouă și roșii în el”. Avertismentul lui Dominic Fritz pentru Luca Niculescu

Președintele USR Dominic Fritz a declarat, la Digi24, că partidul său nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu dacă PSD dacă va fi reprezentat prin miniștri în cabinet sau dacă deciziile unui guvern tehnocrat vor fi blocate de o majoritate AUR-PSD, caz în care guvernul ar fi pus „în geam, ca să arunce oamenii cu roșii și ouă în ei”.

Dominic Fritz a exclus posibilitatea ca parlamentarii USR să dea votul de învestire pentru guvernul Niculescu, dacă în cabinet se vor afla și miniștri PSD.

De asemenea, Fritz s-a arătat reticent față de varianta unui guvern tehnocrat, afirmând că nu va avea forța să-și impună proiectele în fața unei majorități parlamentare ostile.

„Pentru ce avem nevoie de un guvern tehnocrat, dacă de fapt Parlamentul întoarce orice fel de decizie ulterior? Cu cine va negocia acest guvern tehnocrat deciziile politice? Pentru că altfel ce vom vedea este că acest guvern tehnocrat este în geam, ca să arunce oamenii cu roșii și ouă în ei, și în rest toată lumea face opoziție în timp ce PSD și AUR își fac combinațiile în Parlament”, a afirmat președintele USR.

El a estimat că o majoritate parlamentară PSD-AUR va fi suficient de puternică pentru a bloca orice reformă inițiată de la Palatul Victoria.

„Un guvern poate, în cel mai bun caz, să dea ordonanțe de urgență, dar care apoi depind de Parlament, care poate să vină cu amendamente. Și am văzut în trecut cum anumite decizii ale guvernului să fie sabotate în Parlament sau să fie acolo votate legi care sunt opusul intenției guvernului”, a precizat Fritz.

O altă obiecție menționată de liderul USR este că un guvern tehnocrat nu va putea fi tras la răspundere pe cale politică.

„Cu ce echipă de miniștri va veni Luca Niculescu și pe cine vor putea românii să tragă la răspundere atunci când acest guvern nu va face reforme, nu se va lupta pentru justiție independentă, nu va scădea deficitul, ca să mai oprim din inflație? Toate aceste lucruri, încă o dată, trebuie să fie clare, pentru că altfel cetățenii la vot nu pot să tragă concluzii”, a conchis președintele USR.