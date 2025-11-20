Un hacker rus căutat de FBI a fost reținut într-o stațiune din Thailanda

Poliția thailandeză a arestat pe insula Phuket un hacker rus căutat de FBI pentru atacuri cibernetice asupra unor agenții guvernamentale din Statele Unite și Europa, au anunțat autoritățile, transmite NBC News, conform Associated Press.

Bărbatul de 35 de ani, care a intrat în Thailanda pe 30 octombrie prin Aeroportul din Phuket, a fost reținut la începutul acestei luni în hotelul unde era cazat și este în prezent deținut în așteptarea unei posibile extrădări, au precizat polițiștii thailandezi.

Numele suspectului nu a fost făcut public, însă agenția rusă de presă Russia Today l-a identificat drept Denis Obrezko, originar din Stavropol. Potrivit acesteia, rudele sale au confirmat arestarea din 6 noiembrie și intenționează să conteste extrădarea sa în Statele Unite.

Departamentul de Justiție al SUA a refuzat joi, într-un e-mail, să comenteze în legătură cu posibila extrădare sau să ofere alte detalii. Nici Departamentul de Stat și nici oficialii americani din Thailanda nu au dorit să comenteze.

Ministerul de Externe al Rusiei și ambasada rusă din Thailanda nu au răspuns solicitărilor de comentarii, însă consulul general al Rusiei la Phuket, Yegor Ivanov, a declarat pentru agenția rusă de stat Tass că reprezentanța consulară „a primit notificarea arestării unui cetățean rus, acuzat de comiterea unei infracțiuni informatice”.

„A fost arestat pe 6 noiembrie și transferat în aceeași zi la Bangkok”, a spus Ivanov, fără a oferi alte detalii.

Șeful secției consulare a ambasadei Rusiei în Thailanda, Ilya Ilyin, a declarat pentru agenția Tass că diplomații ruși l-au vizitat luni pe suspectul aflat în detenție la Bangkok.

„Personalul ambasadei a efectuat o vizită consulară la cetățeanul rus reținut la solicitarea Statelor Unite”, a spus Ilyin, precizând că ambasada face demersuri pentru ca acesta să poată avea o întâlnire cu rudele sale.

Biroul thailandez pentru Investigarea Criminalității Cibernetice a transmis într-un comunicat din 12 noiembrie că un pont oferit de FBI privind faptul că „hackerul de nivel mondial” urma să călătorească în Thailanda a dus la arestarea lui în Phuket, în baza unui mandat internațional.

În timpul percheziției din hotel, polițiștii au ridicat laptopuri, telefoane mobile și portofele digitale, a precizat poliția, adăugând că reprezentanți ai FBI au fost prezenți la momentul arestării.

Mai multe publicații au relatat că un al doilea suspect rus, căutat de FBI și având legături cu serviciile militare de informații ale Rusiei, ar fi fost arestat în Phuket a doua zi, însă poliția thailandeză a negat și a spus că a existat un singur arest.

Cererea formală de extrădare a fost depusă, însă nu este clar cât va dura procedura.

Foto: © Sergeychernov | Dreamstime.com