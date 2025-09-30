Un important membru PSD a participat la lansarea partidului lui Piedone: „Un gest de politețe” / În trecut, au făcut echipă la Primăria Sectorului 5

Primarul PSD al Sectorului 2, Rareș Hopincă, a fost prezent luni la lansarea Partidului Naționalist Reforma României (PNRR), noua formațiune lansată de Cristian Popescu Piedone, potrivit imaginilor postate pe Facebook chiar de fostul primar al Sectorului 5.

UPDATE 15.00: Rareș Hopincă a revenit cu un răspuns pentru HotNews în care precizează că „nu e neuzual ca membri unor partide politice să participe la congresele altor partide”.

„Categoric nu plec din PSD, sub nicio formă. Domnul Piedone mi-a făcut această invitație și am răspuns pozitiv, având în vedere că și în trecut am avut o serie de negocieri politice pe care domnia sa le-a respectat. Am considerat ca un gest de politețe să particip la proiectul său politic, care, sigur, va fi supus testului electoral și cetățenii României vor judeca dacă este un proiect bun sau nu”, a precizat Hopincă.

Întrebat despre o posibilă colaborare între PSD și noul partid al lui Piedone, el a spus că e prea devreme pentru un răspuns.

„Este cu totul prematur să discutăm despre scenarii de acest tip, pentru că sunt prea mulți de dacă. Nu cred că ar fi o abordare serioasă să spunem cu cine facem alianțe peste trei ani de zile, din moment ce nu putem anticipa sub nicio formă în acest moment rezultatele alegerilor”, a mai declarat primarul.

___

Rareș Hopincă nu a făcut publică pe contul său de Facebook participarea la evenimentul de lansare al partidului lui Piedone, deși obișnuiește să publice des fotografii de la evenimentele la care participă.

Cu toate acestea, Hopincă poate fi observat la evenimentul de lansare al partidului PNRR, care a avut loc la Sala Palatului din București, chiar în fotografiile publicate de Cristian Popescu Piedone pe Facebook. Primarul de la PSD apare alături de fiul lui Cristian Popescu Piedone, care e acum primar la Sectorul 5 din București.

Din stânga la dreapta: primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă (PSD), primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, soția lui Cristian Popescu Piedone și fostul președinte ANPC. Foto: captură de ecran Facebook / Cristian Popescu Piedone

În mijloc, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, și primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone. Foto: captură de ecran Facebook / Cristian Popescu Piedone

Legătura veche dintre Rareș Hopincă, Cristian Popescu Piedone și PSD

Relația dintre Cristian Popescu Piedone și Rareș Hopincă este una mai veche. Cât timp Piedone se afla în închisoare, după condamnarea în dosarul Colectiv, anulată între timp, atribuțiile de primar ale Sectorului 5 au fost îndeplinite de Rareș Hopincă, care era la acea vreme city manager al Sectorului, conform Buletin de București.

La alegerile parlamentare din 2024, Cristian Popescu Piedone a candidat din partea PSD, partid din care face parte și Hopincă, pentru un loc în Parlamentul României, însă fără succes. Ulterior, a fost numit la conducerea ANPC în februarie 2025 de către premierul Marcel Ciolacu, care era și președinte al PSD.

Noul partid al lui Piedone

Cristian Popescu Piedone și-a lansat, luni, propriul partid, după ce a demisionat din PUSL. La evenimentul de lansare de luni, Cristian Popescu Piedone a fost ales președinte al formațiunii politice.

„Vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele într-un număr atât de mare. Vă mărturisesc că m-ați impresionat. Împreună, suntem o singură voce, suntem puternici! Astăzi, mai mult ca oricând, sunt conștient că am o mare responsabilitate. Să fiu ales președintele Partidului Naționalist Reformarea României mă onorează, dar, în același timp, mă face conștient de responsabilitatea care vine la pachet cu această funcție. Ca de fiecare dată, nu vă promit nimic. Vă spun atât: nu am să vă dezamăgesc! Lupta continuă! Împreună”, a scris Cristian Popescu Piedone pe Facebook, în textul care însoțește imaginile în care apare și Rareș Hopincă.

Cristian Popescu Piedone a fost demis din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) în luna iulie, după ce DNA a deschis o anchetă penală pe numele său. Piedone se află sub control judiciar.