Un incendiu a făcut scrum o suprafață record de 64.000 de hectare într-o țară europeană. 1.000 de pompieri au fost mobilizați

Portugalia, devastată de incendii de pădure și în 2025. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Aproape 1.000 de pompieri sunt încă mobilizați luni în centrul Portugaliei pentru a preveni reaprinderea unui incendiu forestier pe care au reușit să îl izoleze duminică și care, potrivit primelor estimări, a făcut scrum o suprafață record de peste 64.000 de hectare, transmite AFP.

Acest incendiu, care a făcut ravagii timp de unsprezece zile în șapte comune situate la confluența districtelor Coimbra, Guarda și Castelo Branco, a distrus 64.451 de hectare, a declarat purtătorul de cuvânt al Autorității Naționale pentru Protecție Civilă, comandantul Telmo Ferreira.

Este cel mai mare incendiu înregistrat vreodată în Portugalia, potrivit datelor Institutului pentru Conservarea Naturii și Pădurilor (ICNF), depășind recordul anterior de 53.000 de hectare devastate de un singur incendiu forestier, în octombrie 2017.

Acest incendiu, provocat de mai multe fulgere care au căzut într-o zonă greu accesibilă, nu mai prezenta luni riscul de propagare, dar au fost mobilizați în continuare „963 de pompieri susținuți de 300 de vehicule” în „operațiuni de supraveghere”, chiar dacă aceste efective ar trebui să fie reduse în următoarele ore, a precizat comandantul Ferreira.

Luni, Portugalia a avut parte de o mică pauză în ceea ce privește incendiile, niciun focar major nefiind înregistrat de protecția civilă.

La fel ca vecina Spania, Portugalia a fost afectată de incendii devastatoare în această vară.

De la sfârșitul lunii iulie, incendiile forestiere au provocat patru morți și mai mulți răniți, au distrus locuințe și culturi, devastând în total aproximativ 278.000 de hectare, potrivit datelor Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS).

În anul negru 2017, peste 563.000 de hectare au ars în incendii care au provocat 119 morți în Portugalia, un an record de când EFFIS a început să înregistreze aceste date (2006).

Având în vedere amploarea incendiilor, Portugalia a obținut întăriri internaționale în cadrul mecanismului european de protecție civilă.

Guvernul a anunțat o serie de măsuri de urgență în favoarea populațiilor afectate, printre care finanțarea reconstrucției locuințelor distruse sau ajutoare pentru agricultori.

Peninsula Iberică este puternic afectată de schimbările climatice, care provoacă valuri de căldură și secete mai lungi, uscând vegetația și favorizând astfel incendiile forestiere, potrivit experților.