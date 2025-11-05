Socialistul democrat Zohran Mamdani, omul urât de Trump, a câștigat primăria New York-ului / Democrații triumfă în primele alegeri importante din al doilea mandat al liderului republican

Democrații au câștigat marți trei alegeri importante, primele de la revenirea lui Donald Trump la președinție, oferind partidului aflat în dificultate un impuls în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor avea loc anul viitor, scriu Reuters și New York Times.

Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a câștigat marți cursa pentru primăria orașului New York, în ciuda opoziției lui Donald Trump și chiar a multora din Partidul Democrat.

În Virginia și New Jersey, democratele Abigail Spanberger și Mikie Sherrill au câștigat alegerile pentru funcția de guvernator cu un avans considerabil.

Alegerile de marți sunt un posibil indicator al modului în care americanii se simt după nouă luni tumultoase ale mandatului lui Trump.

Alegerile au servit, de asemenea, drept test al diferitelor strategii de campanie ale democraților înainte de 2026, într-un moment în care partidul încearcă să găsească o direcție, după înfrângerea dezastruoasă de anul trecut.

Democrații au motive de bucurie. Totuși, există nuanțe importante. Alegerile de la jumătatea mandatului sunt peste un an, o eternitate în era Trump. Iar scrutinele de marți s-au desfășurat toate în regiuni cu tendințe democrate, care nu l-au susținut pe Trump la alegerile prezidențiale de anul trecut.

Într-o postare pe rețelele sociale marți seara, Trump a sugerat că republicanii au pierdut alegerile din cauza blocajului guvernamental și deoarece numele său nu a fost pe buletinul de vot.

Cum a câștigat Mamdani primăria New York-ului

Toți cei trei candidați democrați au pus accentul pe probleme economice, în special pe costul de trai și pe accesul la serviciile publice.

Dar Spanberger și Sherrill provin din aripa moderată a partidului, în timp ce Mamdani a folosit o campanie insurgentă alimentată de clipurile virale pe rețelele sociale pentru a se prezenta ca un progresist și o voce a noii generații.

Mamdani, care va deveni primul primar musulman al celui mai mare oraș din SUA, l-a învins pe fostul guvernator democrat Andrew Cuomo, în vârstă de 67 de ani, care a candidat ca independent după ce a pierdut nominalizarea în fața lui Mamdani la începutul acestui an.

Mamdani a obținut peste 50% din voturi.

Cuomo, care a demisionat din funcția de guvernator acum patru ani după acuzații de hărțuire sexuală pe care le-a negat, l-a descris pe Mamdani ca pe un radical de stânga ale cărui propuneri sunt imposibil de pus în practică și periculoase.

Ca semn al modului în care campania lui Mamdani a animat mulți alegători, peste 2 milioane de voturi, inclusiv voturile anticipate, au fost exprimate în întreg orașul, potrivit comisiei electorale, cel mai mare număr într-o cursă pentru primărie din 1969 până în prezent.

Mamdani a cerut impozitarea corporațiilor și a celor bogați pentru a finanța politici ambițioase de stânga, precum înghețarea chiriilor, îngrijirea gratuită a copiilor și autobuze urbane gratuite.

Oamenii de afaceri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la numirea unui socialist la conducerea capitalei financiare a lumii.

Republicanii au semnalat deja că intenționează să-l prezinte pe Mamdani ca fiind figura reprezentativă a Partidului Democrat.

Trump l-a etichetat pe Mamdani drept „comunist” și a promis că va reduce finanțarea orașului ca răspuns la ascensiunea lui Mamdani. În ajunul alegerilor, el i-a îndemnat pe susținătorii săi să voteze pentru Cuomo.

Trump a fost în mintea alegătorilor

Spanberger, care a învins-o pe republicana Winsome Earle-Sears cu peste 57% din voturi, va prelua funcția de guvernatoare în Virginia de la un alt republican.

Sherrill, din New Jersey, care l-a învins pe republicanul Jack Ciattarelli cu peste 56% din voturi, va prelua postul de la democratul Phil Murphy.

Atât Sherrill, cât și Spanberger au încercat să-și lege adversarii de Trump, în efortul de a valorifica frustrarea alegătorilor democrați și independenți față de politicile acestuia.

„Am transmis lumii mesajul că, în 2025, Virginia a ales pragmatismul în detrimentul partizanatului”, a declarat Spanberger în discursul său de victorie. „Am ales Commonwealth-ul nostru în detrimentul haosului.”

Președintele pare să fi oferit noi motive pentru un vot împotriva republicanilor.

Administrația a amenințat în ajunul alegerilor că va concedia angajații federali – o măsură cu un impact enorm asupra Virginiei, un stat învecinat cu Washington, D.C., care găzduiește mulți angajați guvernamentali.

El a înghețat de asemenea miliarde de dolari din finanțarea unui nou tunel feroviar pe sub râul Hudson, un proiect crucial pentru populația de navetiști din New Jersey.

În interviurile realizate marți la secțiile de votare din Virginia, unii alegători au declarat că au avut în vedere politicile cele mai controversate ale lui Trump, inclusiv eforturile sale de a deporta imigranții care au intrat ilegal în SUA și de a impune taxe vamale costisitoare asupra importurilor de mărfuri străine, a căror legalitate este evaluată în această săptămână de Curtea Supremă a SUA.

Victorie democrată și în California

Separat, marți, alegătorii din California au decis să acorde legiuitorilor democrați puterea de a redesena harta electorală a statului, redistribuind alegătorii, și de a adăugat astfel cinci noi mandate pentru democrați în Congresul SUA.

Democrații din California au răspuns astfel la o inițiativă similară pornită de republicani în Texas, extinzând o bătălie națională privind redistribuirea circumscripțiilor electorale care ar putea determina care partid controlează Camera Reprezentanților SUA după alegerile de la jumătatea mandatului de anul viitor.

Trump a calificat votul din California drept o înșelătorie, sugerând că a fost fraudat, fără a furniza dovezi.

Pentru republicani, alegerile de marți au servit ca un test pentru a vedea dacă alegătorii care au contribuit la victoria lui Trump în 2024 vor mai veni la urne atunci când el nu va mai fi pe buletinul de vot.

Dar Ciattarelli și Earle-Sears, ambii candidați în state cu tendințe democratice, s-au confruntat cu o dilemă: criticându-l pe Trump riscau să-i piardă susținătorii, dar susținându-l prea mult ar fi putut să-i îndepărteze pe alegătorii moderați și independenți care nu sunt de acord cu politicile sale.

Sondajele au arătat că Trump rămâne mai degrabă nepopular în SUA: 57% dintre americani dezaprobă performanța sa profesională, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos.

Însă democrații nu câștigă neapărat sprijin ca urmare a acestei nepopularități a președintelui, sondajul arătând că respondenții sunt împărțiți în mod egal între democrați și republicani, în vederea alegerilor din 2026.