Un investitor în criptomonede acuzat că a răpit și torturat un italian, timp de mai multe săptămâni, pentru a-i afla parola la Bitcoin, reţinut la New York

Investitorul în criptomonede, John Woeltz, în vârstă de 37 de ani, a fost arestat vineri la New York. Potrivit autorităților, el este acuzat că, alături de doi complici, a răpit și torturat un bărbat timp de mai multe săptămâni, cel mai probabil pentru a-i afla parolele portofelului digital, potrivit The Guardian și News.ro.

Woeltz şi doi complici l-ar fi reţinut şi torturat pe italianul în vârstă de 28 de ani într-o casă luxoasă din cartierul de lux Soho din Manhattan, pe care investitorul în criptomonede o închiriase pentru aproximativ 30 000 de dolari pe lună.

Presupusa victimă ar fi scăpat vineri din casă şi a cerut ajutorul poliţiei, care l-a arestat ulterior pe Woeltz. Poliţia a găsit în casă fotografii Polaroid care documentau tortura de câteva săptămâni, scrie și The New York Times. Aceeași pulicație notează că Woeltz şi un alt bărbat au furat dispozitivele şi paşaportul victimei şi i-au cerut să le dea parola Bitcoin pentru a-i putea fura criptomonedele. Când victima a refuzat, a început tortura care a durat săptămâni.



Italianul a declarat poliţiei că a ajuns în SUA pe 6 mai, când a fost răpit de Woeltz. Investitorul şi celălalt bărbat l-au bătut, l-au şocat, l-au lovit cu o armă pe care i-au îndreptat-o spre cap şi l-au atârnat de acoperişul casei cu cinci etaje, ameninţându-l că îl omoară. De asemenea, l-au ameninţat că îi vor ucide familia şi l-au forţat să prizeze cocaină, a relatat și New York Daily News.

Potrivit presei din SUA, Woeltz a refuzat să vorbească cu poliţia şi a angajat imediat un reprezentant legal. El a fost pus sub acuzare sâmbătă pentru patru infracţiuni, inclusiv răpire cu intenţia de a cere răscumpărare, şi a pledat nevinovat. Un judecător a dispus ca acesta să fie arestat preventiv fără drept de cauţiune.



Multe detalii ale cazului au rămas neclare sâmbătă, inclusiv modul în care Woeltz şi bărbatul se cunoşteau.