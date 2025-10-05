„Un jaf cu criptomonede este povestea epocii noastre: state întregi capturate de indivizi puternici și oameni-pioni în jocuri geopolitice”

Un fost prim-ministru și cunoscut om de afaceri care și-a făcut averea din afaceri cu Rusia și fostul său confident sunt personajele principale ale unei narațiuni care „ne spune foarte multe despre lumea în care trăim astăzi”, scrie repoterul Philip Shishkin, într-o opinie publicată de New York Times.

„Criptomonedele sunt o frontieră sălbatică a bogăției și puterii”, afirmă Philip Shishkin, fost corespondent la The Wall Street Journal și expert în Asia Centrală și Caucaz, într-un articol de opinie din New York Times în care vorbește despre capturarea unor state întregi de către indivizi și despre cât de ușor oamenii pot deveni pioni în jocurile geopolitice.

„La sfârșitul lunii mai, un antreprenor fugar care deținea o avere în Bitcoin a intrat în holul unui hotel din Abu Dhabi pentru o întâlnire de rutină cu un avocat. Câteva minute mai târziu, a fost înconjurat de un grup de agenți de securitate, dus într-un convoi format din două mașini și, în cele din urmă, legat la ochi și urcat într-un avion privat secret care l-a dus în Georgia, țara sa natală. Acolo, a fost încarcerat și i s-a cerut să-și transfere Bitcoin-ul către miliardarul mercurial al națiunii caucaziene”, scrie Philip Shishkin.

Este vorba de antreprenorul George Bachiashvili, cel care a condus cândva Fondul de Co-Investiții pentru fostul premier miliardar Bidzina Ivanishvili.

Cu mai bine de un deceniu în urmă, cei doi fuseseră de aceeași parte, scrie jurnalistul, care relatează că George Bachiashvili l-a ajutat pe Bidzina Ivanishvili să-și gestioneze afacerile și investițiile, dar cu timpul, „pe măsură ce Ivanishvili a obținut controlul aproape total asupra Georgiei și Bachiashvili a fost atras tot mai adânc în lumea criptomonedelor, lucrurile s-au destrămat”.

Fondatorul partidului Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili, vorbește cu jurnaliștii după ce a votat la o secție de votare în timpul alegerilor municipale din Tbilisi, Georgia, sâmbătă, 4 octombrie 2025. Credit line: Zurab Tsertsvadze / AP / Profimedia

Cum a început totul

Jurnalistul spune că acum câteva luni, un cunoscut al său din Tbilisi i-a povestit o întâmplare pe care a descris-o ca un jaf cu criptomonede cu conotații politice.

„Nu este exagerat să spunem că domnul Ivanishvili conduce Georgia. Retras, adesea ascuns într-un conac situat pe vârful unui deal, el este ceva asemănător cu liderul suprem al Iranului, fără religie și titlu oficial. De când partidul său politic, Visul Georgian, a fost ales la putere în 2012, el și-a consolidat controlul aproape total, fraudând alegerile și marginalizând oponenții. În acest proces, Georgia s-a transformat dintr-o democrație imperfectă orientată spre Occident într-un sistem ciudat, aliniat Rusiei, condus în mare parte de capriciile unui singur om care nu deține nicio funcție publică”, scrie jurnalistul.

Philip Shishkin relatează că la sfârșitul anilor 2000, Bidzina Ivanishvili „căuta ceva mai prozaic”: un oftalmolog. Ivanishvili, a cărui avere familială este estimată la 2,7 miliarde de dolari, se întorsese la Tbilisi din Franța și avea nevoie de îngrijire oftalmologică specializată pentru familia sa.

„A ales-o pe Marina Ramazashvili, o oftalmologă foarte respectată care era și mama lui Bachiashvili”, scrie Shishkin, care povestește că femeia i-a vorbit miliardarului despre cât câștigă fiul ei, iar Ivanishvili, „după ce a auzit cifra salariului, l-a considerat un om serios” și a cerut numărul său de telefon.

Bachiashvili, care deține dublă cetățenie georgiană și rusă, s-a alăturat în scurt timp imperiului de afaceri multinațional al lui Ivanishvili. Cu un masterat în administrarea afacerilor obținut la o școală de afaceri franceză de elită, el a avansat rapid în ierarhie și l-a ajutat pe șeful său miliardar să-și vândă activele din Rusia înainte de a intra în politica georgiană.

Când Ivanishvili a devenit prim-ministru în 2012 – funcție la care a renunțat mai un an mai târziu, „preferând să guverneze din umbră”, Bachiashvili s-a alăturat echipei sale, ocupând funcția de consilier financiar.

În scurt timp, Bachiashvili a ajuns să ajute la gestionarea averii personale a lui Ivanishvili. El a condus o campanie juridică globală pentru a trage la răspundere Credit Suisse pentru neglijență, după ce un administrator de avere de acolo a furat sute de milioane de la Ivanishvili. Dar Bachiashvili a avut și un alt rol important: gestionarea unui fond de capital privat de marcă, finanțat parțial de Ivanishvili, pentru a investi în economia georgiană și a atrage investiții străine. Acolo Bitcoin i-a atras atenția, scrie reporterul în NYT.

Antreprenorul George Bachiashvili, un fost apropiat al lui Ivanishvili. Sursa foto / Facebook George Bachiashvili

Un pariu riscant, dar genial

Deși criptomonedele erau atunci o industrie de nișă, Georgia găzduia deja una dintre cele mai mari companii globale de blockchain, Bitfury. Profitând de prețurile scăzute ale energiei electrice din țară și de deschiderea față de investițiile străine – o moștenire a predecesorului Ivanishvili, Mikheil Saakashvili, care se află acum în închisoare sub acuzații considerate în general false – compania a ales să construiască un centru de date inovator în Tbilisi, folosind computere scufundate într-un lichid de răcire pentru a extrage Bitcoin.

Sub conducerea lui Bachiashvili, fondul de capital privat a contribuit la finanțarea expansiunii Bitfury. În 2015, Bachiashvili a făcut o înțelegere personală de a închiria capacitate de minerit de la Bitfury. Luând un împrumut de 5 milioane de dolari, la care a adăugat 1,3 milioane de dolari din economiile proprii, Bachiashvili a ieșit cu peste 24.000 de Bitcoin. A vândut aproximativ jumătate din ele pentru a rambursa principalul și dobânda împrumutului, de la o bancă care era atunci deținută de Ivanishvili. Până în 2016, Bitcoin-ul său rămas valora deja aproape 12 milioane de dolari.

Jurnalistul spune că acesta a fost un pariu riscant, dar genial, care a stabilit direcția pentru următorul deceniu din viața lui Bachiashvili. El s-a impus ca un investitor de capital de risc cu viziune globală, investind în start-up-uri din domeniul tehnologiei prin intermediul firmei sale, Mission Gate. Treptat, s-a detașat de Ivanishvili și, în cele din urmă, a încetat să mai lucreze pentru el.

Totdodată, Bachiashvili a început să aibă serioase îndoieli cu privire la noua direcție a Georgiei sub conducerea fostului său șef, scrie jurnalistul.

Căzut în dizgrație, acuzat de furt

Nu după mult timp, procurorii georgieni au decis brusc să reia ancheta privind tranzacția cu Bitcoin veche de aproape zece ani. Ivanishvili a susținut că tânărul antreprenor i-a furat Bitcoin-ul și că ar trebui să i-l înapoieze. Argumentul său era că împrumutul bancar inițial acordat lui Bachiashvili îi dădea dreptul la o parte proporțională din câștiguri.

Ivanishvili dorea, în esență, să fie plătit de două ori: o dată cu dobânda pentru împrumut și apoi din nou pentru Bitcoin-ul generat cu acel împrumut. Bitcoin-ul în cauză valorează acum aproximativ 1 miliard de dolari, potrivit lui Shishkin.

Ancheta penală s-a intensificat, iar în 2023 Bachiashvili a fost pus sub acuzare.

„Între timp, Ivanishvili și liderii politici aleși de el deveneau paranoici în privința dușmanilor percepuți, atât străini, cât și interni. Cu siguranță, nu a ajutat cauza lui Bachiashvili faptul că, după alegerile parlamentare contestate – în care fraudele și manipulările electorale larg atestate ale Visului Georgian au stârnit proteste de stradă enorme – el a criticat represiunile statului și a apărat aspirațiile pro-europene ale protestatarilor”, scrie jurnalistul.

Până în martie anul acesta, condamnarea lui Bachiashvili părea iminentă. El a decis că era timpul să fugă. Într-o dimineață devreme, în Tbilisi, Bachiashvili a scăpat de paznicii guvernamentali și s-a ascuns într-un loc îngust, între portbagajul și bancheta din spate a unui Toyota Camry albastru închis, cumpărat special pentru această ocazie, scrie repoterul care citează o reconstituire a evadării lui Bachiashvili realizată de serviciul de securitate georgian.

Un traficant l-a dus fără să fie detectat la un punct de control de la granița cu Armenia vecină și a trecut în țară pe jos, folosind un pașaport rus pe numele său, potrivit anchetatorilor. De acolo, Bachiashvili a zburat în Emiratele Arabe Unite, considerate a fi un loc sigur, având în vedere reputația țării ca fiind un loc favorabil afacerilor pentru investitorii în criptomonede. La o săptămână după fuga sa din Georgia, a fost condamnat în absență pentru furt și spălare de bani și a primit o pedeapsă de 11 ani de închisoare.

O răpire ca în filme

În Emiratele Arabe Unite, Bachiashvili a închiriat o vilă de lux pe malul mării, pe insula Saadiyat din Abu Dhabi, unde s-au alăturat lui și părinții săi. Nu intenționa să rămână mult timp în Emiratele Arabe Unite și voia să călătorească mai departe, prin Franța, până în Mexic, scrie jurnalistul care o citează pe mama lui Bachiashvili. Dar cele două încercări ale sale de a pleca din Abu Dhabi și apoi din Dubai au fost zădărnicite când oficialii aeroportului din Emiratele Arabe Unite, fără nicio explicație, i-au refuzat permisiunea de a părăsi țara.

Bachiashvili nu știa, dar se pare că era deja în curs o operațiune elaborată pentru răpirea lui. Undeva în primăvară, un antreprenor din Dubai pe nume Timur Kudratov a depus o plângere la autoritățile emirateze, susținând că Bachiashvili îi împrumutase peste 500.000 de dolari și nu îi returnase niciodată. Conform legii emirateze, o datorie neplătită poate fi suficientă pentru a pune un semn de avertizare lângă numele unei persoane și a-i împiedica să părăsească țara.

Bachiashvili susține că nu l-a întâlnit niciodată pe Kudratov și că nu a împrumutat niciodată bani de la acesta. El a trimis o scrisoare urgentă unui avocat local în care explica situația. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au respins rapid plângerea, a declarat avocatul său, eliberându-l pe domnul Bachiashvili să călătorească în străinătate. Dar era prea târziu.

Pe 24 mai, Bachiashvili a părăsit vila sa de pe malul mării pentru a se întâlni cu un avocat la un hotel din apropiere. După întâlnire, când el și paznicul său se pregăteau să se întoarcă la vilă, un grup de șase-opt ofițeri în civil s-au apropiat de mașină și i-au cerut lui Bachiashvili să coboare. S-au prezentat ca membri ai departamentului de investigații criminale din Abu Dhabi. Unii purtau haine tradiționale emirateze, în timp ce alții purtau haine occidentale și nu păreau a fi localnici. Bachiashvili, care a povestit ulterior experiența avocatului său, unii dintre ei i s-au părut a fi ruși sau est-europeni.

În două mașini fără însemne, bărbații l-au dus la sediul poliției locale. A fost începutul unei urmăriri polițienești de două zile, în care Bachiashvili a fost dus la Dubai și înapoi. La sfârșitul acesteia, a fost dus, încătușat și legat cu lanțuri, la ceea ce părea a fi un aerodrom privat. După ce a reușit să-și dea jos legătura de la ochi, a putut vedea culorile roșu și alb caracteristice unui avion georgian. Le-a spus răpitorilor săi că se temea pentru siguranța și viața sa, dar aceștia l-au ignorat.

A fost escortat în avion, iar legătura de la ochi și cătușele i-au fost scoase. I-a spus avocatului său că a văzut aproximativ cinci sau șase persoane și că l-a recunoscut imediat pe șeful agenției de securitate a statului georgian și pe un fost bodyguard al lui Ivanishvili. În timp ce avionul decola, l-au îndemnat să nu vorbească despre circumstanțele răpirii sale, pentru a nu exclude posibilitatea unor negocieri viitoare.

O parte din mister este clară, scrie jurnalistul pentru NYT. Avionul care l-a adus pe Bachiashvili înapoi la Tbilisi aparținea companiei aeriene naționale georgiene, potrivit unui raport recent publicat în Business Media, o publicație georgiană. Compania aeriană georgiană a declarat publicației că este vorba de un avion privat pe care oricine îl poate închiria și că nu poate dezvălui identitatea clienților săi.

Avocatul lui Ivanishvili afirmă că liderul georgian nu a ordonat și nu a cerut nimănui să-l readucă cu forța pe Bachiashvili în Georgia.

Când avionul georgian a aterizat la Tbilisi, Bachiashvili a fost dus la închisoare, unde a avut o conversație cu directorul închisorii. I s-a spus să predea portofelele sale criptografice și conturile bancare lui Ivanishvili. El a refuzat. La câteva zile după, un bărbat a intrat în celula lui Bachiashvili și l-a bătut brutal.

Ce spune guvernul

Avocatul lui Ivanishvili spune că liderul georgian nu a ordonat și nu a cerut nimănui să-l amenințe, să-l șantajeze sau să-l bată pe domnul Bachiashvili. Guvernul georgian, la rândul său, a oferit o explicație confuză pentru răpire.

„Chiar dacă ne imaginăm o astfel de operațiune în mod teoretic, ea ar fi pe deplin legală”, a spus prim-ministrul, un aliat al lui Ivanishvili. „Când cineva a fost condamnat la 11 ani de închisoare și este capturat în cursul unei astfel de operațiuni, legea este aplicată de la început până la sfârșit”, Serviciul de securitate georgian a declarat, în mod neplauzibil, că Bachiashvili a fost capturat în zona de frontieră dintre Georgia, Armenia și Azerbaidjan.

Între timp, centrul de date Bitfury din Tbilisi — sursa atât a averii, cât și a ghinionului lui Bachiashvili — zace inactiv și nefolosit.

Prețurile la energie electrică au crescut în ultimul deceniu, iar mediul de afaceri din Georgia s-a deteriorat. În plus, industria în sine a devenit din ce în ce mai comercializată, iar Bitfury s-a diversificat de la originile sale miniere georgiene către alte afaceri de software și hardware blockchain. Compania și-a adaptat, de asemenea, conceptul de centru de date cu răcire lichidă, perfecționat în Georgia, pentru a deservi piața în plină expansiune a inteligenței artificiale la nivel global.

„Zăcând în închisoare, Bachiashvili încă nu a renunțat la Bitcoin”, conchide jurnalistul.