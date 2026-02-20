Un japonez exasperat de problemele cu apa a făcut un gest care a lăsat primăria „fără cuvinte”

Orașul japonez Osaka a primit un cadou substanțial constând în lingouri de aur în valoare de 560 de milioane de yeni (3,6 milioane de dolari) de la un donator anonim, însoțit de o solicitare privind utilizarea lor specifică: repararea conductelor de apă degradate ale orașului japonez, relatează The Guardian.

Primarul Hideyuki Yokoyama le-a declarat joi reporterilor că lingourile de aur, cântărind în total 21 de kilograme, au fost oferite Biroului de Alimentare cu Apă al orașului Osaka în noiembrie de către donatorul care dorește să contribuie la modernizarea conductelor îmbătrânite.

„Este o sumă uluitoare și am rămas fără cuvinte”, a spus Yokoyama, care conduce un oraș cu o populație de aproape 2,7 milioane de locuitori – al treilea cel mai mare din Japonia, după Tokyo și Yokohama.

„Rezolvarea problemei conductelor de apă îmbătrânite necesită investiții uriașe și nu pot mulțumi îndeajuns pentru această donație”, a subliniat primarul.

Primarul a afirmat că orașul va respecta dorința donatorului și va folosi cadoul pentru îmbunătățirea proiectelor din domeniul alimentării cu apă.

Lingourile donate vor rezolva doar o mică parte a problemelor cu conductele orașului

Eiji Kotani, un oficial din cadrul serviciului de alimentare cu apă al orașului, a explicat că cea mai mare parte a infrastructurii publice principale a Japoniei a fost construită în perioada de creștere economică rapidă de după al Doilea Război Mondial. Însă dezvoltarea urbană în Osaka, un important centru comercial regional, a început mai devreme decât în multe alte locuri, iar conductele sale de apă și alte elemente de infrastructură îmbătrânesc mai devreme.

Kotani a precizat că Osaka trebuie să înlocuiască 260 de kilometri de conducte de apă și că reînnoirea unui segment de 1,9 kilometri ar costa aproximativ 500 de milioane de yeni.

În exercițiul fiscal încheiat în martie 2025, în Osaka au fost înregistrate 92 de cazuri de scurgeri la conductele de apă aflate sub drumurile orașului, a mai precizat oficialul.

Îngrijorările legate de siguranța sistemelor de alimentare cu apă din Japonia au crescut după ce un camion a căzut într-o surpare de teren anul trecut, iar șoferul și-a pierdut viața. Incidentul a fost legat de un canal de scurgere avariat în Saitama, la nord de Tokyo.