Un jurnalist pe politic va fi noul redactor-șef al site-ului Cotidianul, care are un nou patron

Jurnalistul Sebastian Zachmann va fi noul redactor-șef al site-ului Cotidianul, care a fost cumpărat de omul de afaceri din media Orlando Nicoară, potrivit Pagina de Media.

Contactat de Pagina de Media, Zachmann a confirmat informația potrivit căreia va coordona site-ul Cotidianul, însă nu a oferit mai multe detalii.

Sebastian Zachmann, Foto: Prima TV

Sebastian Zachmann este realizatorul emisiunii politice „Insider Politic” de la Prima TV, iar din această toamnă a preluat şi ediţia de joi a emisiunii Piaţa Victoriei,de la Europa FM.

Absolvent al facultăţii de filosofie, Zachmann în intrat în presă în urmă cu 15 ani. Din 2011, a lucrat la Adevărul, unde a condus apoi secţia politică a publicaţiei. În anul 2020, Zachman a demisionat de la Adevărul, deţinut de Cristian Burci, şi a trecut la Prima TV, iniţial corespondent pe politic, apoi ca realizator al emisiunii Insider Politic.

Site-ul Cotidianul.ro, deţinut de Cornel Nistorescu, și-a schimbat patronul după 15 ani. Publicaţia online trece în portofoliul grupului Clever EAD, care deține și platformele PrimaNews.ro și Profit.ro, potrivit Pagina de Media. Achiziția a fost confirmată de Orlando Nicoară, directorul Clever EAD, care a condus din 2011 până în 2014 Mediafax Group. Din 2015, el a contribuit la lansarea unor publicații precum Profit.ro, News.ro, Life.ro.

Jurnalistul Cornel Nistorescu nu se desparte definitiv de Cotidianul. Ziaristul va continua să scrie la publicaţia online de care s-a ocupat în ultimii 15 ani.

El a preluat site-ul Cotidianul.ro sub licenţă în februarie 2010. Licenţa site-ului a fost cumpărată prin Casa Serafim, companie deţinută de jurnalist. Câteva luni mai târziu, site-ul publicaţiei tipărite Cotidianul era relansat. În primăvara lui 2015, Cornel Nistorescu a cumpărat şi marca pentru ediţia de print Cotidianul.