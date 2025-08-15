Un jurnalist rus ajuns în SUA pentru întâlnirea Trump-Putin: „Alaska seamănă atât de mult cu Rusia, dar nu este Rusia. Și slavă Domnului”

Organizată în grabă, de aici probleme logistice importante, întâlnirea dintre președinții SUA și cel al Federației Ruse a oferit o corespondență interesantă de la unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ruși.

„Alaska ne-a întâmpinat cu ospitalitatea sa caracteristică. Este adevărat că, pentru o lungă perioadă de timp, nu am putut coborî din avion. De parcă apariția noastră era o surpriză pentru cineva. Principalul mijloc de transport aici nu sunt autobuzele, ci avioanele. Mici, bimotoare, cu schiuri de apă. Zboară aici ca libelulele”, și-a transmis primele impresii pentru publicul rus din SUA ziaristul Andrei Kolesinkov.

„Nu este Rusia. Și slavă Domnului”

Jurnalist la publicația financiară Kommersant, Kolesnikov este un reporter acid și care iese, când poate, din linia oficială. Acum el a presărat, în corespondență, o frază din care se înțelege că e foarte bine că Rusia nu mai deține Alaska, teritoriu pe care rușii l-au vândut către americani acum 158 de ani.

„Călătorești prin Anchorage și îți dai seama că nu simți niciun regret pentru pierderea istorică, ca în alte cazuri. Cerul este albastru deasupra Alaskăi, ploile cad înclinate printre mesteacăn, seamănă atât de mult cu Rusia, dar nu este Rusia. Și slavă Domnului”, spune Andrei Kolesnikov.

Condiții spartane

„Ei bine, ajungi la arena sportivă Alaska University Sea Wolves pentru a petrece noaptea, așa cum ți s-a indicat, și descoperi că, la fel ca toți jurnaliștii ruși, ai fost luat în grijă de Crucea Roșie Internațională.

Aici, oamenii și-au amintit de experiența Covid și au amenajat un spital de campanie pentru jurnaliști. Ecrane negre care formează saloane cu două paturi, un set de lenjerie de pat cu pătură și pernă, dușuri…

Cineva a fost atât de șocat de ceea ce a văzut, încât m-am gândit: unde sunt unitățile de terapie intensivă cu ventilatoare…”, scrie ziaristul rus.

„Totuși, eu, unul, nici măcar nu am clipit: la ce altceva te-ai putea aștepta? Situația de camping este dictată acum de timp”, a adăugat el.

Jurnalistul mai spune că în scurt timp s-a făcut coadă și la băile unde se spălau pe dinți.

O excepție legată de cazare, scrie reporterul, s-a făcut pentru o parte a echipajelor avioanelor cu care presa rusă a venit de la Moscova. Compartimentele de pe terenul principal de sport nu era satisfăcătoare pentru însoțitorii de zbor și piloți, care au mers să să caute intimitate în camerele de sub tribune”, a mai scris Kommersant.