Un lider liberal acuză PSD că a făcut „blat” cu AUR la alegerile de duminică. „Este nota de plată după ce i-au dat voturi lui Simion la prezidențiale”

Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a acuzat un „blat PSD-AUR la Vânători”, susținând că Bogdan Cojocaru de la PSD Iași și Ciprian Paraschiv de la AUR Iași „au fraternizat pentru victoria candidatului social-democrat din comună”.

Alegerile din Vânători au fost câștigate de candidatul PSD, Bogdan-Constantin Lupu, cu 1.219 voturi, reprezentând un scor de 57,12%. În spatele său s-au clasat Vasile Asoltanei de la PNL, cu 860 de voturi (40,3%), Dumitru Gheorghică de la POT, cu 47 de voturi (2,2%), și Maria Neder de la AUR, cu 8 voturi (0,37%).

Într-o postare pe Facebook de marți seară, liderul PNL Iași susține că „PSD nu ar fi avut nicio șansă să câștige la Vânători dacă AUR ar fi mobilizat măcar jumătate din electoratul care îl susținuse la precedentele scrutine”.

„Pe de o parte, vorbim de un act de trădare al lui Paraschiv, actualmente suspectat inclusiv de conducerea centrală a AUR, cât și de o dovadă de manipulare din partea PSD Iași și o minciună livrată de Bogdan Cojocaru conducerii centrale a PSD, încercând să spele eșecurile succesive înregistrate la alegerile de anul trecut”, a adăugat Alexandru Muraru.

„Este nota de plată întoarsă de AUR către PSD”

Liderul PNL Iași susține că AUR „a pus la Vânători un candidat de formă, care nu a dat niciun semn de combativitate și care se exprimă cu dificultate, lăsând cale liberă spre primărie candidatului PSD”.

„Practic, ce s-a întâmplat la Vânători, este nota de plată întoarsă de AUR către PSD, după ce social-democrații au donat voturi lui Simion în alegerile prezidențiale”, a afirmat el.

Alexandru Muraru l-a acuzat pe liderul PSD Iași de „incompetență”.

„După ce a pierdut alegerile pe toate fronturile, funcția de prefect, orice poziție la nivel național în conducerea PSD, a fost evacuat de partid din Comisia parlamentară pentru controlul SRI, acum a ajuns la mâna huliganismului AUR”, mai susține liberalul.