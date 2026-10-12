Culise de la negocierile dintre Luca Niculescu și partide. Una din cele două variante de guvern pe care le are gata

Premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat luni prima rundă de negocieri cu partidele și grupurile parlamentare privind susținerea guvernului. El le-a solicitat „o perioadă de grație” și a vorbit despre variantele de cabinet pe care le are pe masă, au declarat pentru HotNews surse apropiate negocierilor. Ce urmează?

Premierul desemnat Luca Niculescu le-a propus partidelor un pact de neagresiune pe un termen de șase luni, au declarat surse apropiate negocierilor pentru HotNews. El vede aceste șase luni drept „o perioadă de grație” în care executivul să fie lăsat să lucreze, dar își dorește ca guvernul său să reziste doi ani, până la următoarele alegeri parlamentare.

De altfel, la plecarea de la discuția cu grupul UPR, Luca Niculescu le-a spus cerut partidelor „un acord pe lucrurile esenșiale”.

Două zile de negocieri

Luca Niculescu s-a întâlnit luni cu reprezentanții USR, PACE, UPR și a minorităților naționale. Anterior, joi, el a purtat discuții și cu PSD, PNL și UDMR.

Luca Niculescu nu mai are programate în următoarele zile întâlniri cu partidele, dar va mai avea discuții telefonice cu președinții partidelor, potrivit surselor la curent cu negocierile.

El nu a purtat discuții cu tabara anti-Bolojan din PNL și nici nu le-a propus poziții în guvern în schimbul unui sprijin în Parlament, au declarat sursele. Europarlamentarul Rareș Bogdan spunea că cel puțin 25 de liberali sunt gata să voteze guvernul Niculescu, potrivit unui interviu acordat duminică pentru Antena3CNN.

Cele două variante de guvern. Una este gata

Luca Niculescu este decis să meargă până la capătul cu mandatul, indiferent de rezultatele negocierilor cu partidele, și va cere votul de învestitură în Parlament.

În acest moment, componența unei variante de guvern tehnocrat este gata, au declarat surse apropiate negocierilor pentru HotNews. La varianta cu miniștri încă se lucrează, fiind așteptate răspunsuri de la partide.

Cum se poziționează partidele

PSD a impus drept condiție refacerea coaliției cu PNL și UDMR pentru un vot pozitiv. Cu toate acestea, PNL a respins posibilitatea de a intra cu miniștri într-un cabinet în care să fie și membri PSD. La rândul său, UDMR a indicat spre o trecere în opoziție, dar nu a respins un vot de învestitură.

Conducerea PSD s-a reunit în această dimineață și i-a acordat lui Sorin Grindeanu „un mandat larg” de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu.

La finalul ședinței, Sorin Grindeanu a făcut din nou apel la PNL și UDMR să susțină o variantă de guvern și a propus o „pace” până la primăvară, când să se evalueze dacă se continuă colaborarea. Liderul PSD a exclus însă scenariul refacerii fostei coaliții și cu USR.

Deși PNL a respins intrarea la guvernare cu miniștri alături de PSD, nu a respins posibilitatea unui vot de învestitură. Deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat, într-un interviu acordat sâmbătă pentru HotNews, că liberalii pot lua în calcul să voteze guvernul Luca Niculescu chiar și în cazul în care acesta va curpinde „și niște miniștri de la PSD”.

„Nu. PNL nu mai intră într-o coaliție de guvernare cu PSD. Un eventual vot pentru învestirea unui guvern este o decizie distinctă, condiționată de programul de guvernare, de componența cabinetului și de angajamentele asumate”, a precizat Sighiartău.

Din partea UDMR, Csoma Botond a explicat, săptămâna trecută, că, „linia roșie” este prezența AUR și SOS în majoritatea parlamentară.

„Trebuie să vedem cum se formează majoritatea, ăsta e cel mai important lucru în acest moment. Dacă PNL nu se răzgândește și nu există majoritate, atunci poate să existe majoritate numai cu AUR și cu SOS. Avem și noi o singură linie roșie în toată ecuația asta – să nu trebuiască să facem o alianță cu extremiștii antimaghiari la învestirea Guvernului. Pentru noi, asta e singura linie roșie”, a adăugat liderul deputaților UDMR.

AUR a respins votarea unui guvern condus de Luca Niculescu și a cerut alegeri anticipate și suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Cum sunt împărțite voturile