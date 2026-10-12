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Actualitate

Culise de la negocierile dintre Luca Niculescu și partide. Una din cele două variante de guvern pe care le are gata

Rebecca Popescu
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Premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat luni prima rundă de negocieri cu partidele și grupurile parlamentare privind susținerea guvernului. El le-a solicitat „o perioadă de grație” și a vorbit despre variantele de cabinet pe care le are pe masă, au declarat pentru HotNews surse apropiate negocierilor. Ce urmează?

  • Luca Niculescu are termen până joi, 15 octombrie, să prezinte în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Apoi, conducerea Parlamentului va programa audierea miniștrilor și votul de învestitură.
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