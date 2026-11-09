Un lider PNL este „convins” de scorul din sondaje al polului dreptei. „Oamenii vor fugi de PSD”

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan susține că PSD va rămâne mult în urma PNL și a aliaților săi din așa-numitul „pol de modernizare” care va avea la înființare un scor apropiat de cel al AUR în sondaje.

Liderul PNL admite că partidul lui George Simion este primul în preferințele alegătorilor și spune că pentru a-l învinge la următoarele alegeri „trebuie să formăm un pol de modernizare care să includă toate partidele care doresc o Românie modernă, fără risipă și fără hoție”.

„În trecut i-am învins la vot pe Ion Iliescu, pe Adrian Năstase și pe Victor Ponta tocmai fiindcă partidele de dreapta s-au unit. Sunt convins că, imediat după formare, Polul de Modernizare se va plasa la peste 30% în preferințele electoratului și se va lupta de la egal la egal cu AUR. PSD-ul va apărea în sondaje acolo unde îi este locul: la mare distanță, pe locul trei, sub 20%. În acel moment, capacitatea de atracție a PSD-ului va fi ZERO. Oamenii vor fugi de PSD”, le-a spus Siegfried Mureșan colegilor de partid în ședința conducerii PNL, potrivit unei postări pe Facebook.

Conducerea PNL a aprobat, duminică, începerea construcției unui „pol de modernizare”, primul pas fiind începerea discuțiilor privind fuziune cu partidul fostului premier Ludovic Orban, Forța Dreptei.

„Negocierile cu Forța Dreptei sunt prima etapă în constituirea Polului Modernizării. Este direcția stabilită inclusiv la Congresul PNL din iunie 2026 și susținută de majoritatea membrilor PNL. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat în ședința BPN din această seară că partidul își va folosi timpul în opoziție pentru a construi o alternativă serioasă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028, cu candidați credibili și soluții concrete de guvernare”, se spune în comunicat.