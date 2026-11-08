PNL face primul pas oficial pentru formarea polului de dreapta. Negocieri de fuziune aprobate de conducerea partidului

Conducerea PNL a aprobat, duminică, începerea construcției unui „pol de modernizare”, primul pas fiind începerea discuțiilor privind fuziune cu partidul fostului premier Ludovic Orban, Forța Dreptei.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că Biroul Politic Național al PNL a votat „cu o foarte largă majoritate” două puncte:

„Pentru direcția de a construi polul de modernizare, iar ca primă etapă începerea negocierilor pentru fuziunea cu/absorbția partidului Forța Dreptei. Fiind în opoziție, vom revitaliza comisiile de specialitate în care vom invita inclusiv specialiști din afara Partidului Național Liberal. (În ultima perioadă vin foarte mulți oameni către PNL. Fiind în opoziție… asta nu s-a mai întâmplat de mult timp).”

Anunțul lui Ciucu a fost apoi confirmat într-un comunicat al PNL, în care se spune că deciziile au fost luate în unanimitate.

„Negocierile cu Forța Dreptei sunt prima etapă în constituirea Polului Modernizării. Este direcția stabilită inclusiv la Congresul PNL din iunie 2026 și susținută de majoritatea membrilor PNL. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat în ședința BPN din această seară că partidul își va folosi timpul în opoziție pentru a construi o alternativă serioasă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028, cu candidați credibili și soluții concrete de guvernare”, se spune în comunicat.

Forța Dreptei a fost fondată de către Ludovic Orban, după ce a demisionat din PNL în 2021. Demisia fostului premier a survenit după ce a pierdut, în fața lui Florin Cîțu, șefia partidului la Congresul PNL din septembrie 2021.

Orban a cerut din iunie „să se întoarcă acasă”

Posibilitatea revenirii sale în PNL a fost menționată de către Ilie Bolojan în noiembrie 2025. „Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relație civilizată și bună, am avut-o întotdeauna cu toți președinții PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt, să spunem, astăzi, pe o agendă de priorități”, spunea Bolojan într-un interviu pentru Știrile ProTV.

În discursul ținut la Congresul PNL din 21 iunie, Ludovic Orban, din postură de invitat, a cerut delegaţilor prezenţi să le dea voie liberalilor din Forţa Dreptei să se „întoarcă acasă pe uşa din faţă”.

„După cinci ani mă întorc acasă! Chiar dacă astăzi sunt doar invitat, sunt convins că mă veţi vrea alături de voi pentru că vreau să-mi aduc şi eu modesta contribuţie la ceea ce poate face bun PNL pentru România cu Ilie Bolojan şi cu ehipa lui”, şi-a început Ludovic Orban discursul.

Un „pol liberal” pentru viitoarele alegeri

Decizia anunțată de Ciucu survine după ce liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au transmis, în mai multe râduri, că iau în calcul constituirea unei alianțe electorale pentru alegerile din 2028.

Președintele PNL Ilie Bolojan afirma, pe 13 iulie, la B1 TV, că partidele de dreapta trebuie să constituie „un pol de modernizare” care ar trebui să obține rezultate electorale consistente pentru a-și impune agenda reformistă.

Întrebat dacă ia în calcul ca la următoarele alegeri PNL să aibă liste comune cu USR și Forța Dreptei Ilie Bolojan a răspuns: „În mod evident, e nevoie de o formulă de coagulare, în așa fel încât să avem un pol de modernizare, iar asta nu se poate face decât luând în calcul toate forțele politice care au aceeași viziune”.

La rândul său, Dominic Fritz a afirmat, într-un interviu pentru HotNews, că la următoarele alegeri, USR și PNL vor face împreună campanie contra PSD și AUR. „Cu Ilie Bolojan construim o alternativă politică pentru 2028 ca să dăm țării o guvernare fără PSD și AUR”, spunea Fritz.

De asemenea, deputatul USR Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, a scris sâmbătă pe Facebook un mesaj prin care susține constituirea unui „pol liberal”, alcătuit din PNL și USR, pentru viitoarele alegeri avertizând totodată că adversarii politici vor încerca să împiedice constituirea acestui pol.

Moșteanu a spus că Ilie Bolojan este singura garanție că liberalii nu vor reveni la alianța cu PSD.

„Cel mai mare pericol pentru sistemul securistoid care ține România capturată e o alianță între USR și PNL-ul lui Bolojan. Și subliniez „lui Bolojan” pentru că Ilie Bolojan la cârma PNL e singura garanție că USL-iștii din partid vor fi marginalizați și partidul lui va lucra pentru cetățeni”, a scris Ionuț Moșteanu.

El susține că „sistemul” va încerca să împiedice alianța dintre USR și PNL, speculând orice potențială fisură:

„Sistemul va acționa pe un singur brief – “cum facem să împiedicăm o potențială alianță între USR și PNL”. Și va folosi tot arsenalul.

Orice conflict minor local va fi amplificat, orice declarație contondentă a unui userist sau penelist va primi spațiu larg de dezbatere, useriștii vor fi speriați că vor fi înghițiți, peneliștii că vor fi „userizați”. Eu cunosc foarte bine USR-ul și destul de bine PNL-ul. Știu sigur că USR e „greu de ucis” – tot încearcă securiștii de 10 ani”.