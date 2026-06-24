Un lider PNL invocă deja moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu. „PSD nu va respecta niciun acord/ Un partid complet toxic”

Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL și liderul organizației județene Iași, spune că nu crede că PSD va respecta un acord politic privind susținerea temporară de către PNL a guvernului Grindeanu, Muraru estimând că liberalii vor trebui să recurgă repede la „ghilotina moțiunii de cenzură”.

Președintele PNL Ilie Bolojan a declarat, după consultările de la Cotroceni de ieri, că a prezentat președintelui două variante de guvern minoritar, unul alcătuit de PNL-USR-UDMR, celălalt din PSD, ambele variante presupunând susținerea reciprocă între cele două tabere pe o perioadă limitată, cu obiective precise prevăzute într-un acord politic.

Însă liderul liberalilor ieșeni nu crede că social-democrații își vor respecta angajamentele luate printr-un eventual acord politic pentru voturile PNL la învestirea guvernului Grindeanu.

„Personal, cred că PSD nu va respecta niciun acord politic, niciun echilibru bugetar, nicio decență față de banul public. PSD va face ce știe mai bine: va închide lumina în cameră, va începe iar spolierea bugetelor publice, epurările in instituții, va începe să arunce cu pomeni electorale și va demonstra, mai devreme de toamna lui 2026, că nu mai poate fi crezut niciodată. Este un partid complet toxic, infestat de corupție, care se pregătea cu trădătorii din PNL să facă înțelegeri cu oamenii lui Putin”, a declarat Alexandru Muraru pentru HotNews.

Deputatul crede că tocmai incapacitatea PSD de a-și respecta promisiunile ar putea duce la demiterea rapidă a guvernului condus de către Sorin Grindeanu.

„Ghilotina moțiunii de cenzură și mai ales a decredibilizării totale publice și a catastrofei electorale pentru PSD vor veni foarte, foarte repede”, a mai spus Alexandu Muraru.

Ulterior, el a reacționat și pe Facebook.

Ce a propus Ilie Bolojan președintelui Dan

Ilie Bolojan spunea că pactul propus ar cuprinde „prevederi care ţin de respectul între partide, de a nu depune moţiuni de cenzură, în această perioadă, pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în aşa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze şi să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor”.

Indiferent de formula la care se va ajunge, președintele PNL a mai subliniat că viitorul Executiv trebuie să aibă în vedere „păstrarea deficitelor şi reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, imediat după instalarea guvernului, în aşa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziție”, potrivit acordului pe care l-a propus.

După ce PSD a anunțat că îl propune pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, a mai venit o reacție sceptică din PNL legată de un eventual acord cu PSD.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte PNL, a criticat dur PSD după ce Sorin Grindeanu a spus că partidul a decis ca el să fie propunerea de premier.

„Sorin Grindeanu spune că PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Realitatea este, însă, fix pe dos“, a scris Mureșan pe Facebook la scurt timp după anunțul lui Grindeanu.

„Acum două zile, Sorin Grindeanu și PSD au formulat o propunere de guvern, cu un premier desemnat în cel mai netransparent mod posibil, și au sperat la o majoritate alături de AUR și alte partide mici, fără să fie deranjați de faptul că sunt partide proruse”, a afirmat liderul liberal, făcând referire la propunerea de premier Adrian Veștea, al cărui executiv nu a trecut la votul din Parlament de luni seară.