Un lider republican dezvăluie că a vorbit cu Donald Trump despre „constrângerile Constituției” pentru un al treilea mandat prezidențial

Liderul republican din Camera Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat marți că a discutat cu președintele Donald Trump despre posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat la Casa Albă, dar că nu vede nicio cale pentru un astfel de demers, întrucât Constituția SUA nu poate fi modificată în timp util, potrivit CNN și Reuters.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a refuzat luni să excludă posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat, alimentând speculațiile referitoare la acest scenariu.

„Ei bine, este al 22-lea Amendament”, a spus Johnson, avocat constituțional, când a fost întrebat despre faptul că președintele vehiculează posibilitatea unei candidaturi în 2028.

„Cred că președintele știe, iar el și cu mine am discutat despre acest lucru, costrângerile Constituției”, a adăugat republicanul.

„Nu văd o modalitate de a amenda Constituția, pentru că este nevoie de aproximativ 10 ani pentru a face acest lucru, după cum știți cu toții, pentru a le permite tuturor statelor să ratifice (…) ceea ce ar aproba două treimi ale Camerei și trei sferturi dintre state”, a explicat Mike Johnson.

„Nu văd o cale în acest sens”, a mai spus liderul Camerei Reprezentanților.

„Șapca Trump 2028 este una dintre cele mai populare”

Aliații lui Donald Trump au vehiculat planuri de testare a limitei de două mandate pe care o prevede Al 22-lea Amendament al Constituției SUA. Președintele a vorbit public despre acest lucru și vinde șpeci cu mesajul „Trump 2028”, o aluzie la anul următoarelor alegeri prezidențiale din țară.

Mike Johnson susține că, de fapt, președintele râde de democrați când vorbește public despre acest subiect, adversarii lui Trump fiind alarmați de însăși perspectiva unui nou mandat pentru republican la Casa Albă.

„Șapca Trump 2028 este una dintre cele mai populare dintre cele produse vreodată”, le-a mai spus Mike Johnson reporterilor la Capitoliu.

Johnson a menționat că a vorbit cu Trump marți dimineață, în timp ce președintele se afla în Japonia, însă nu a precizat când a avut loc discuția despre Constituție și scenariul unui al treilea mandat.

Trump susține că e președintele SUA cu „cele mai bune rezultate din istorie”

Luni, vorbind cu reporterii la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în drum spre Japonia, Trump i-a menționat pe vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat, Marco Rubio, ca principali politicieni care ar putea candida din partea republicanilor la alegerile prezidențiale din 2028.

Totuși, actualul președinte nu a exclus nici posibilitatea de a candida el însuși.

„Mi-ar plăcea să o fac – am cele mai bune rezultate din istorie”, a spus Trump, citat de Politico.