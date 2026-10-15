Un lider UE se desparte de aliații săi europeni și susține acordul Putin-Trump

Decizia SUA de a ridica restricțiile pentru motorina din Rusia a fost criticată în aproape toată Uniunea Europeană. De la Sofia, lucrurile se văd altfel.

Premierul Bulgariei Rumen Radev a dat de înțeles că susține acordul dintre SUA și Rusia pentru importul de motorină din Rusia.

„Știți care este problema noastră în acest moment în Europa? Prețurile ridicate la combustibil”, a declarat Radev la sosirea sa la un summit de două zile al liderilor UE, potrivit Euronews.

„Apreciem orice măsură menită să reducă prețurile la combustibil și să ne garanteze competitivitatea”, a spus el.

Declarațiile lui Radev, văzut ca un politician cu poziții favorabile Rusiei, îl pun în contradicție cu ceilalți lideri ai UE, care au condamnat cu fermitate acordul, calificându-l drept riscant, periculos și greșit.

Acordul SUA-Rusia

Statele Unite și Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să furnizeze inițial peste 300.000 de tone metrice de motorină pe piețele americane și globale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat acordul, calificându-l drept „o investiție într-un război care trebuie să ia sfârșit”.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că acest lucru ar reduce prețurile la energie în Statele Unite, o problemă politică pentru Partidul Republican în perspectiva alegerilor din noiembrie, care vor determina controlul asupra Congresului.

Pe lângă livrarea inițială de 300.000 de tone de motorină, Trump a afirmat că Rusia va furniza apoi 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion după aceea.

Experții în domeniul energetic au afirmat că acordul ar putea aduce economiei rusești aproximativ 4 miliarde de dolari din fonduri americane.

Critici din Ucraina și UE

Volodimir Zelenski a declarat că acordul reprezintă „un cadou” pentru Putin, iar ulterior a spus că s-a simțit trădat de SUA.

Un purtător de cuvânt al cancelarului german, Friedrich Merz, a declarat că guvernul „susține deciziile privind sancțiunile împotriva Rusiei și colaborează cu partenerii săi europeni în vederea adoptării unor sancțiuni suplimentare”.

Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, a subliniat că, „dacă vrem să punem capăt acestui război, singura modalitate de a face acest lucru este să exercităm o presiune mai mare asupra Rusiei.”

Margus Tsahkna, ministrul afacerilor externe al Estoniei, a fost mai direct.

„Am mai avut parte de astfel de turbulențe și de presiuni din partea președintelui Trump asupra Ucrainei și înainte”, a spus el. „Așadar, trebuie să ne concentrăm pe ceea ce putem face”, a spus el.

Foarte explicită a fost și Giorgia meloni, prim-ministra Italiei.

Acordul dintre Statele Unite și Rusia privind furnizarea de motorină este o „alegere foarte riscantă” care contravine eforturilor de a-l obliga pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor cu Ucraina, a declarat miercuri Meloni, citată de Reuters.

„Rezultatul acestei decizii este incert, în timp ce riscurile sunt clare”, a declarat Meloni în fața parlamentului italian înaintea summitului UE de săptămâna aceasta.

„Acest acord conferă Moscovei legitimitate în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainene, generează noi venituri pentru finanțarea războiului și slăbește implicit eficacitatea sancțiunilor”, a adăugat ea.