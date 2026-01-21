Un loc unde arta prinde viață: Art Safari New Museum, powered by BT

Arta ne conectează, ne pune întrebări și ne îmbogățește privirea asupra lumii. În România, această conexiune dintre frumos și comunitate capătă o formă din ce în ce mai puternică prin inițiative culturale de amploare, iar Art Safari New Museum este una dintre cele mai importante.

Anul acesta, Art Safari se mută într-un nou spațiu expozițional din Piața Amzei, București, deschizând un sezon expozițional vibrant ce începe pe 26 martie 2026 și continuă până în 19 iulie.

Trei expoziții care scriu un nou capitol al artei

În cadrul acestui prim sezon, publicul este invitat să descopere trei expoziții ce pun în lumină dimensiuni diferite ale creației artistice:

„Vermont și farmecul Belle Époque”: o evocare a eleganței unei perioade de aur în istoria artei românești.

„R:Eminescu. Poetul rațional”: o reinterpretare vizuală a imaginii poetului național, dincolo de clișeele consacrate.

„Felix Aftene. Jurnal”: o incursiune personală în universul unui artist contemporan îndrăgit.

Aceste expoziții sunt doar începutul: programul include și tururi ghidate, ateliere interactive și evenimente care pun arta în dialog cu publicul larg.

Banca Transilvania, partener de încredere al artei și culturii în România

De ani de zile, Banca Transilvania susține arta și cultura prin parteneriate strategice, proiecte educaționale și implicare directă în comunitate. În portofoliul de parteneri ai BT se regăsesc evenimente culturale și festivaluri diverse, până la Inițiative de artă și fashion, toate având un impact asupra comunităților creative și asupra publicului larg.

Sprijinul BT pentru cultură nu este doar un gest simbolic: este o contribuție concretă la dezvoltarea ecosistemului cultural românesc, punând în valoare artiști, instituții și proiecte care inspiră generații întregi. Prin acest nou parteneriat cu Art Safari New Museum, BT își reafirmă angajamentul de a susține accesul la artă, educația culturală și experiente memorabile pentru publicul din România.

Mai mult decât o expoziție: o experiență culturală completă

Parteneriatul dintre Banca Transilvania și Art Safari New Museum vine într-un moment de efervescență culturală, unde arta devine un spațiu de întâlnire între tradiție și contemporaneitate, între public și creatori. Expozițiile care deschid sezonul din 2026 sunt un exemplu perfect: ele celebrează moștenirea artistică românească și invită vizitatorii să se conecteze la poveștile vizuale ale unora dintre cele mai fascinante figuri culturale. Pentru Banca Transilvania, implicarea în astfel de proiecte reflectă o credință profundă că arta ne îmbogățește pe toți și că susținerea culturii este parte din responsabilitatea socială a comunităților puternice.

În cadrul acestui parteneriat, vizitatorii vor descoperi nu doar expoziții care inspiră, ci și beneficii speciale. Clienții Banca Transilvania vor avea acces la oferte și reduceri dedicate, gândite ca experiența de la Art Safari New Museum să fie și mai ușor de trăit și de repetat. Detaliile vor fi anunțate pe parcurs, așa că merită să fiți cu ochii pe canalele BT și Art Safari New Museum.

Poți vizita cele 3 expoziții între 26 martie și 19 iulie 2026

📍 Art Safari New Museum, Piața Amzei 13, București

Expoziții diverse, tururi ghidate și experiențe culturale memorabile, powered by Banca Transilvania

Articol susținut de Banca Transilvania