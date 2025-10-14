FOTO Un magnat cripto a fost găsit mort în mașina sa de de lux, la Kiev. Ce ipoteze are poliția

Konstantin Galich, un trader ucrainean de criptomonede în vârstă de 32 de ani, a fost găsit în interiorul mașinii sale, un Lamborghini Urus, în districtul Obolonskyi din Kiev, pe 11 octombrie, cu o rană de glonț la cap, potrivit The New York Post.

Moartea lui Konstantin Galich, cunoscut sub numele de Kostya Kudo, a survenit sâmbătă, în aceeași zi în care piața criptomonedelor a suferit pierderi istorice.

Autoritățile de la Kiev au anunțat că tratează incidentul ca pe o posibilă sinucidere, după ce au găsit la fața locului o armă de foc înregistrată pe numele magnatului. De asemenea, cu o zi înainte să moară, „bărbatul le-a spus rudelor că se simțea deprimat din cauza dificultăților financiare și le-a trimis un mesaj de rămas bun”, a transmis Departamentul de Poliție din Kiev pe Telegram.

Konstantin Galich. Sursa foto: Instagram via NYPost.

Poliția nu exclude însă în acest caz nici varianta unei crime, iar cauzele decesului sunt în curs de investigare.

Mogul de 32 de ani era o figură cunoscută în comunitatea criptomonedelor din Ucraina și internațională. Galici a fost cofondator al academiei de tranzacționare Cryptology Key și a fost un influencer și strateg activ pe piețele de active digitale.

Mașina în care a fost găsit mort tânărul de 32 de ani. Sursa foto: Departamentul de Poliție din Kiev via Telegram.

În ziua în care Galici a murit, piața globală de criptomonede era supusă unor turbulențe majore declanșate de amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune noi tarife de 100% asupra importurilor din China.