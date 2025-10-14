FOTO Un magnat cripto a fost găsit mort în mașina sa de de lux, la Kiev. Ce ipoteze are poliția
Konstantin Galich, un trader ucrainean de criptomonede în vârstă de 32 de ani, a fost găsit în interiorul mașinii sale, un Lamborghini Urus, în districtul Obolonskyi din Kiev, pe 11 octombrie, cu o rană de glonț la cap, potrivit The New York Post.
Moartea lui Konstantin Galich, cunoscut sub numele de Kostya Kudo, a survenit sâmbătă, în aceeași zi în care piața criptomonedelor a suferit pierderi istorice.
Autoritățile de la Kiev au anunțat că tratează incidentul ca pe o posibilă sinucidere, după ce au găsit la fața locului o armă de foc înregistrată pe numele magnatului. De asemenea, cu o zi înainte să moară, „bărbatul le-a spus rudelor că se simțea deprimat din cauza dificultăților financiare și le-a trimis un mesaj de rămas bun”, a transmis Departamentul de Poliție din Kiev pe Telegram.
Poliția nu exclude însă în acest caz nici varianta unei crime, iar cauzele decesului sunt în curs de investigare.
Mogul de 32 de ani era o figură cunoscută în comunitatea criptomonedelor din Ucraina și internațională. Galici a fost cofondator al academiei de tranzacționare Cryptology Key și a fost un influencer și strateg activ pe piețele de active digitale.
În ziua în care Galici a murit, piața globală de criptomonede era supusă unor turbulențe majore declanșate de amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune noi tarife de 100% asupra importurilor din China.