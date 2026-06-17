Un magnat cunoscut ca apropiat de Putin a fost arestat în Rusia sub suspiciunea că a comandat un asasinat

Omul de afaceri rus Ilia Traber, o figură proeminentă în mediul de afaceri din Rusia, a fost reținut în legătură cu o anchetă privind o presupusă crimă la comandă, relatează miercuri mass-media rusă, preluată de Reuters.

Autoritățile nu au confirmat informația, iar o companie a lui Traber nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Însă imagini cu ceea ce pare să arate că Trauber a fost arestat de poliție au apărut în presa rusă.

Arrested are Vladimir Putin’s longtime associates, crime bosses Ilya Traber and Gennady Petrov. Both men have been linked to organized crime and have been the subjects of major criminal investigations in Europe.



In the 1990s, Putin maintained close ties with them, and after… pic.twitter.com/OA4BS7JIPY — The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) June 17, 2026

Traber, în vârstă de 75 de ani, este de decenii una dintre figurile importante ale mediului de afaceri din Sankt Petersburg, unde deține investiții semnificative în porturi și logistică.

Fontanka, cel mai citit ziar online din Sankt Petersburg, a relatat că au loc percheziții la proprietățile lui Traber și că unul dintre asociații săi a fost, de asemenea, reținut.

Potrivit Fontanka, ancheta este legată de împușcarea mortală în 2020 a omului de afaceri și politicianului Aleksandr Petrov.

Magnatul ar fi trăit în afara Rusiei în ultimii ani

Agenția rusă de presă Interfax a relatat, citând o sursă din cadrul forțelor de ordine, că arestarea este legată de un vechi caz de omor. Mash, un canal de știri care are contacte în poliție și în serviciile de securitate, a afirmat că ancheta vizează o crimă la comandă.

Surse ale Cheka-OGPU, un canal de Telegram cunoscut în Rusia, și site-ul Rucriminal.info susțin că Traber a locuit în Europa în ultimii ani și s-a căsătorit cu o tânără din Letonia cu 52 de ani mai tânără decât el.

El s-ar fi întors în Rusia în perioada desfășurării Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, pentru a participa la o serie de întâlniri.

Potrivit registrelor corporative rusești, Traber deținea anul trecut 31,7% din portul Primorsk, un nou port baltic de importanță majoră pentru Rusia.

Primorsk, aflat încă în construcție, este proiectat să gestioneze până la 65 de milioane de tone de marfă pe an, inclusiv minerale, cărbune și cereale. Portul va putea primi nave comerciale de mare tonaj și este destinat să devină unul dintre punctele de plecare ale Rutei Maritime Arctice a Rusiei, un proiect susținut de președintele Vladimir Putin.

Relațiile lui Traber cu Putin datează din anii ’90

Traber a intrat pentru prima dată în atenția publicului în anii 1990, după prăbușirea Uniunii Sovietice, când era considerat drept unul dintre liderii grupării Tambov, care a dominat crima organizată din oraș.

În cele din urmă a preluat controlul asupra portului maritim și terminalului petrolier din Sankt Petersburg, într-o perioadă în care Putin era viceprimar în administrația orașului. Presa rusă a scris că aceștia au devenit foarte apropiați și că Traber a devenit unul dintre confidenții lui Putin.

Cunoscuta publicație rusă de investigații The Insider a reluat subiectul în februarie 2022, într-un reportaj despre modul în care Traber încearcă să își rescrie istoria de fost șef al crimei organizate.

După începerea invaziei ruse în Ucraina, Traber a fondat la Sankt Petersburg o organizație care sprijină armata rusă în eforturile ssale de război.

Kremlinul a negat existența oricărei relații de prietenie sau a unor legături de afaceri între Traber și Putin.