Traficul aerian va fi complet paralizat, luni, pe aeroporturile din Bruxelles, precum și pe celelate aeroporturi din Belgia, în urma un greve la nivel național, inițiată de sindicate împotriva măsurilor de austeritate anunțate de către guvernul de coaliție al guvernului condus de Bart De Wever, informează RTBF.

Traficul aerian va fi blocat întrucât la grevă vor participa și angajații Skeyes, societatea care gestionează controlul de trafic pe aeroporturi.

„Skeyes a fost informată că un grup de controlori aerieni va participa la greva națională de luni, 23 noiembrie. Din cauza întreruperii lucrului, Skeyes nu va fi în măsură să asigure serviciile obișnuite de control aerian în aeroporturile belgiene și în spațiul aerian pe care îl are în responsabilitate, între orele 07.00 și 21.00”, a transmis Skeyes.

Lipsa de personal dispus să lucreze în timpul grevei de luni a determinat Skeyes să-și limiteze activitatea la „serviciile minimale indispensabile”, adică pentru situații de urgență sau alte zboruri de importanță critică pentru securitate.

Skeyes a informat aeroporturile și companiile aeriene afectate și recomandă călătorilor să ia legătura cu operatorii aerieni pentru informații legate de zborurile pe care le au programate pentru luni.

Compania Brussels Airlines a transmis că „regretă profund această informare foarte tardivă” privind participarea la grevă a controlorilor de trafic.

„Până acum câteva ore, impactul așteptat asupra operațiunilor pe aeroportul din Bruxelles era aproape de zero. Fiind confruntați în ultima clipă cu închiderea completă a spațiului aerian belgian complică lucrurile în mod excepțional pentru companii, aeroporturi și partenerii operaționali pentru a se putea pregăti adecvat și, îndeosebi, să limiteze consecințele pentru pasageri”, a transmis Brussels Airlines.

Avertizare și de la MAE

Anterior, înainte de anunțul grevei în aeroporturi, MAE a transmis că sunt așteptate și „perturbări semnificative ale transportului public, în special în rețelele STIB din Bruxelles și De Lijn din Regiunea Flamandă”, din cauza grevei anunțate de sindicate.

„Cetățenii români sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate anterior călătoriilor, să ia în calcul rute alternative și să aloce timp suplimentar deplasărilor, în special în Bruxelles”.

Numerele de telefon pentru asistență consulară ale Ambasadei României la Bruxelles sunt: