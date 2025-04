Un mare cântăreț va scoate 7 albume cu 80 de „melodii pierdute”, neascultate vreodată

Cântărețul american Bruce Springsteen va lansa peste 80 de melodii noi în această vară, incluse în colecția „Tracks II: The Lost Albums”, anunțată recent, informează CNN.

Cele șapte albume complete urmează să fie lansate pe 27 iunie. Acestea conțin piese inedite, care nu au fost auzite niciodată, scrise între anii 1983 – 2018, de-a lungul unei cariere impresionante.

Într-un trailer lansat joi, Springsteen a explicat că a finalizat în timpul pandemiei toate materialele aflate în „seiful” său muzical, iar rezultatul este această colecție de albume mult așteptată.

„The Lost Albums erau albume complete, unele chiar mixate și gata de lansare, dar care nu au văzut niciodată lumina zilei”, a declarat artistul, într-un comunicat emis joi. „Le-am ascultat doar eu și câțiva prieteni apropiați de-a lungul anilor. Mă bucur că, în sfârșit, veți avea ocazia să le auziți. Sper să vă placă”, a adăugat Bruce Springsteen.

Primul single de pe aceste albume pierdute, intitulat „Rain In The River”, a fost lansat joi, fiind extras de pe albumul „Perfect World”.

Celelalte albume incluse în colecție sunt „LA Garage Sessions ’83”, „Streets of Philadelphia Sessions”, „Faithless”, „Somewhere North of Nashville”, „Inyo” și „Twilight Hours”.

Potrivit comunicatului de presă, această colecție va oferi o varietate de stiluri muzicale, de la sound-ul clasic cu sintetizatoare și tobe al legendarului artist, până la influențe country și orchestrații elaborate.

„Faptul că am putut înregistra acasă oricând am vrut mi-a permis să explorez o gamă largă de direcții muzicale,” a mai spus artistul cunoscut sub porecla „The Boss”.

Springsteen și E Street Band vor începe pe continentul european prima parte a turneului lor, în luna mai, în Manchester, și o vor încheia în iulie, la Milano.