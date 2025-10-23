Un mare jucător din AI își adaptează chatbotul pentru a-l face util în cercetarea medicală. La ce descoperiri ar putea contribui

Grupul de inteligență artificială Anthropic, evaluat la 170 miliarde dolari, și-a adaptat chatbotul Claude pentru a-l integra cu baze de date biomedicale și cu diverse instrumente de programare.

Scopul este de a ajunge ca AI-ul să grăbească realizarea unor descoperiri majore în științele vieții, cum ar fi medicamente utile sau noi metode de tratament, scrie Financial Times.

Compania din San Francisco a anunțat că integrează chatbot-ul Claude în instrumentele pe care oamenii de știință le folosesc deja, inclusiv sisteme de management al laboratoarelor, platforme de analiză genomică și baze de date biomedicale

Anthropic spune că producătorul danez Novo Nordisk – faimos pentru medicamentul Ozempic – a folosit modelul său de AI pentru a reduce timpul necesar întocmirii documentației pentru studiile clinice, de la peste 10 săptămâni la 10 minute.

„Suntem concentrați pe crearea de instrumente care accelerează fluxurile de lucru ale cercetătorilor”, spune un director al companiei. El spune că oamenii de știință pot sta de vorbă cu Claude pentru a genera împreună idei sau ipoteze.

Mișcarea celor de la Anthropic vine într-un moment în care giganții tech investesc miliarde de dolari în produse și modele de AI, convinși fiind că tehnologia poate aduce beneficii, dar și venituri, în domenii precum sănătate, energie și educație.

În domeniul științelor vieții, companiile mari de AI și start-up-urile mizează pe potențialul inteligenței artificiale de a accelera descoperirea de noi medicamente și de potențiale moduri de a combate unele afecțiuni.

OpenAI și Mistral au anunțat recent noi divizii dedicate cercetării științifice, iar în februarie, Google a lansat un instrument denumit „co-scientist” care îi poate ajuta pe oamenii de știință să formuleze noi ipoteze. Compania susținea recent că modelul său deschis Gemma a contribuit la identificarea unei posibile noi căi de tratament pentru cancer.

Până în prezent niciun medicament descoperit de AI nu a fost aprobat, iar multe au eșuat în faza studiilor clinice. Un obstacol major ține de lipsa unui volum suficient de date pentru a crea un algoritm universal, unul capabil să rezolve o varietate mare de probleme.