Un mare lanț de magazine cu produse ieftine intră în România. Este adus de grupul deținut de primul miliardar în dolari al Albaniei

Retailerul danez Flying Tiger Copenhagen, care vinde de la jucării și articole de papetărie până la produse pentru casă, va intra pe piața din România, scrie Economica.net.

Retailerul danez intră în România printr-un parteneriat cu grupul de investiții Balfin, fondat de omul de afaceri albanez Samir Mane. În 2025, Mane a devenit primul miliardar al Albaniei inclus pe lista Forbes a miliardarilor lumii, cu o avere netă estimată atunci la 1,4 miliarde de dolari.

România va fi una dintre primele piețe vizate în noua etapă de extindere în Europa Centrală și de Sud-Est, unde cele două companii vor să deschidă, în următorii 5 ani, 87 de magazine în România, Bulgaria și Croația.

În România, primele magazine vor fi deschise în 2027. Cele două companii nu au anunțat deocamdată câte magazine vor fi deschise, în total, în România, și nici în ce orașe.

Flying Tiger Copenhagen este un brand danez cunoscut pentru magazinele cu produse accesibile și o gamă care se schimbă frecvent. Este vorba despre jucării, articole de papetărie, accesorii pentru casă, ustensile pentru bucătărie sau articole pentru petreceri.

Fondat la Copenhaga în 1995, retailerul are în prezent peste 1.100 de magazine în mai mult de 45 de piețe din Europa, Asia și Orientul Mijlociu.

Intrarea pe piața românească va fi realizată împreună cu Balfin Group, care activează în domenii precum retail, imobiliare, turism, minerit și banking.

„Rezultatele obținute împreună cu Flying Tiger Copenhagen au demonstrat soliditatea parteneriatului nostru și potențialul pentru o creștere suplimentară. Extinderea în România, Bulgaria și Croația duce colaborarea noastră la un nou nivel și aduce brandul pe trei piețe importante din UE. Pentru Balfin Group, acest acord reflectă angajamentul nostru de a construi parteneriate pe termen lung și de a dezvolta branduri internaționale de succes la o scară europeană tot mai mare”, a declarat Samir Mane, președintele Balfin Group, conform Economica.net.

Samir Mane, fondator și președinte al grupului care aduce în România retailerul danez, este un cunoscut om de afaceri albanez și primul miliardar în dolari din istoria Albaniei.