Un mare producător auto face pași importanți în dezvoltarea unor baterii care vor revoluționa automobilul electric

​Cum ar fi ca mașina electrică să se încarce în sub zece minute, iar bateria să te țină fără emoții la un drum București – Iași și retur? Nissan a bătut palma cu un startup american și va folosi tehnologia acestuia pentru a dezvolta baterii de tip „solid-state”. S-au făcut multe teste cu aceste baterii, însă marea problemă este că nu s-a putut face producție de serie.

LiCAP Technologies se numește compania cu care Nissan a încheiat un parteneriat, iar această alianță va încerca să profite de tehnologia denumită „Dry Electrode” dezvoltată de americani.

Tehnologia bateriilor cu electrolit solid este, cel puțin pe hârtie, o adevărată revoluție. Ea promite o densitate energetică mai mare (deci mai multă autonomie), timpi de încărcare mult mai rapizi, o siguranță sporită (risc mai mic de incendiu) și un cost potențial mai scăzut.

Nissan speră că această tehnologie îi va oferi un avantaj decisiv pentru producția de serie. Cel puțin în teorie, costurile de producție vor fi mai mici, iar efectele asupra mediului, mai puține. Realist vorbind, probabil că totul va dura ani buni, dat fiind că vorbim despre rezolvarea unor probleme complexe.

Nissan ar vrea să lanseze în 2028 primele vehicule de serie dotate cu baterii de tip „solid state”. Publicațiile Electrek și mac4ever.com au scris despre acest subiect.

Stellantis, Mercedes, Toyota, BMW, Honda și Nissan sunt câteva dintre marile companii auto care cercetează viabilitatea punerii pe mașinile electrice ale viitorului a unor baterii de tip „sold-state”, în locul celor litiu-ion, dar mai sunt mulți ani de muncă.

La bateriile solid-state, electrolitul lichid este înlocuit de o substanță solidă care crește densitatea energetică și îmbunătățește siguranța și timpii de încărcare. Problema este că tehnologia este scumpă și mai este mult de perfectat.

Bateriile de tip „solid-state` au fost folosite până acum doar în dispozitive de mici dimensiuni, cum ar fi smartwatch-uri sau stimulatoare cardiace. Nu sunt folosite pe scară largă fiindcă sunt scump de produs, dar durabilitatea lor este încă o problemă, deși se fac intens teste și la acest capitol.